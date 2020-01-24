В Черногории пытались арестовать журналиста российского сайта

24.01.2020, Москва, Елена Острякова

Обозреватель российского сайта «Балканист.Ру» Игорь Дамьянович был сегодня задержан в столице Черногории Подгорице.

Причиной ареста стала переписка Дамьяновича в соцсети с неким Алией Джукичем, который подал на него жалобу в полицию. Позднее Дамьянович был освобожден из-под стражи.

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Дамьянович известен в Черногории как борец против НАТО.

«Полиция ввалилась в мой дом и арестовала меня, как будто я злодей-рецидивист. На глазах соседей и запуганной семьи двое полицейских затолкали меня в машину и привезли в участок. Там меня продержали два часа, не объяснив толком, в чем причина задержания. Как выяснилось, на меня пожаловался один из пользователей Фейсбука, сообщив «о моей причастности к наркотикам» хотя в переписке с ним я процитировал известного всем на Балканах священника митрополии Черногорско-Приморской Рафаила, который сказал: «Вода дорогая и еще более дорожает, героин вообще никакой». У них не было никаких оснований для моего ареста, поэтому сейчас мы с адвокатом составляем жалобу в суд», — прокомментировал Дамьянович ситуацию «Балканисту».

Ранее журналисту уже поступали угрозы в «Фейсбуке» от анонимных провокаторов.

В Черногории были случаи штрафов за комментарии в соцсетях. Милия Горанович из Никшича был оштрафован на 500 евро за критическую запись на странице местной полиции.

Главный редактор «Балканиста» политолог Олег Бондаренко полагает, что сегодняшний арест – часть политики президента Черногории Мило Джукановича по борьбе с инакомыслием в стране.

«Только за последний месяц были арестованы и допрошены по абсурдным обвинениям руководители портала In4s Гойко Райчевич и Дражен Живкович, которым вменили в вину тот факт, что их СМИ написало о взрыве, случившемся в резиденции Джукановича.

Этот арест подтверждает намерение режима заставить замолчать всех критиков властей путем их жестокого обращения и задержания, что соответствует недавнему заявлению министра обороны Предрага Бошковича о более интенсивной» «антигибридной» войне», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».

Редакция «Балканиста» намерена привлечь к инциденту внимание ведущих европейских СМИ и подать обращение во Всемирную Федерацию журналистов в Брюсселе.

Привлечь внимание к инциденту намерен и Союз российских журналистов.

«Власти Черногории ведут себя как латиноамериканские диктатуры. Этот очередной факт, арест выдающегося журналиста за цитату в «фейсбуке» не останется без внимания Международной федерации журналистов и других международных правозащитных организаций. Мы будем привлекать к этим случаям их внимание», – заявил «ПолитНавигатору» председатель СЖР Владимир Соловьев.

Ранее министр культуры Черногории Александр Богданович приветствовал арест журналистов и анонсировал новый закон о СМИ, который позволит сделать подобные аресты обычной практикой.

В Черногории уже месяц проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.