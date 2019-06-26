В Черногории раздувается антисербская истерия

26.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Черногорские СМИ в очередной раз опубликовали ряд материалов, где главными виновниками всех бед традиционно названы сербы. В этот раз братский народ обвинили в том, что в стране уменьшилось количество отдыхающих, сообщил Informer.

На фоне очередных выпадов черногорских властей в отношении Сербской православной церкви, признания ими независимости Косово в 2008 году, сотрудничества с НАТО сократился поток туристов из соседней страны. На пляжах Черногории, конечно, не пусто, но и прежнего количества сербов, приехавших отдохнуть на Адриатике у соседей, уже нет.

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При этом мало кто в Черногории задумывается о том, что причина заключается именно в черногорской политике.

Кроме того, не стоит забывать о повышении цен на сервис для отдыхающих, в разы уступающий отелям Турции, Египта и Греции. Логично, что предложения уже не пользуются прежним спросом.

«За последние 140 лет мы ничего хорошего от официальных сербских структур не услышали. Чем хуже нам, тем им лучше. Я этого не могу понять. Но их негативная кампания не срабатывает. Я не могу сказать, что туристов из Сербии стало больше, но и сильно меньше не становится», – заявил одному из местных СМИ Жарко Радулович, председатель Туристической ассоциации Черногории.

Однако представители местной оппозиции не настроены так радужно.

Так, Марко Ковачевич, пресс-секретарь партии «Новая сербская демократия» сказал по данному поводу следующее: «Они [черногорская власть] хотели бы все сербское искоренить, но при этом зарабатывать, как раньше. Многие из них говорят об «оккупации 1918 года» и о том, что это объединение не должно повториться. Но при этом не хотят, чтобы сербская «оккупация» пляжей закончилась. При всей антисербской истерии они предлагают очень плохие условия для туристов. Путевки стали намного дороже. И теперь, когда спрос на них уменьшается, виновата не черногорская политика, а сербские СМИ и власть».

Комплекс «младшего брата» характеризует во многом и черногорскую власть, которая готова пойти на все, лишь бы отделиться от всего сербского. Сюда же относится и предложения по запрету или ограничению кириллицы, и попытки создания «черногорского языка», что ведет к росту сербофобии.

Особым шоком стало поведение в 2012 году черногорских фанатов во время баскетбольного матча среди женских команд между Сербией и Черногорией. Тогда ультрас выкрикивали лозунг «Srbe na vrbe» («Сербов на вербы»), то есть призыв вешать.

И такие настроения не случайны в условиях, когда переписывается совместная история. По требованию властей в школах молодежь учат тому, что черногорцы – это не сербы вовсе, а особый древний народ, который подвергся сербской экспансии и утратил свою идентичность. Ничего не напоминает?