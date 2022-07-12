В Черногории разгорается скандал с арестом активов россиян

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Черногорский журналист TV Vijesti Петар Комненич опубликовал информацию о том, как по факту правительство страны отработало требование о заморозке имущества российских граждан, вошедших в санкционный список Запада в связи со спецоперацией на Украине.

По его словам, компетентные государственные органы Черногории заморозили активы только одного гражданина России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что это было сделано, несмотря на то, что МВД ранее заявляло, будто под санкции попало имущество 34 граждан России, которым принадлежит 44 объекта.

Комненич, ссылаясь на информацию из собственных источников, констатировал, что в кадастровом списке со служебной отметкой находится только одно лицо, вместо 34 граждан России, подпадающих под ограничительные меры в отношении России из-за агрессии против Украины, и оценил, что общественность была «обманута» таким поведением ответственных лиц.

При этом министр финансов в правительстве Черногории Александар Дамьянович считает, что Кадастровое управление министра внутренних дел не обмануло правительство и международную общественность, заявив, что оно заморозило 44 объекта недвижимости 34 россиян. По его словам, «никто никого не обманывал».

Дамьянович пояснил, что Черногория получила список из 700 физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, что это была секретная информация и что «были проведены мероприятия по проверке этого списка и замораживанию определенных активов».

«Проверкой имен в Черногории было установлено, что часть имен, как владельцев определенных объектов недвижимости в Черногории, совпадает с именами, которые были в списке, приведенном в так называемых ограничительных мерах. После детальной проверки части этих граждан была получена информация о том, что вне зависимости от совпадения имен – это не одни и те же лица. Ничьи активы не были заморожены, если они не были тщательно проверены», — сказал Дамьянович.

Министр финансов пообещал, что власти проверят, не было ли ошибок в действиях властей и не нарушал ли кто закон.

«Никто не жаловался. Все будет расследовано. Если будут нарушения правил, мы их накажем», – сказал Дамьянович.

14 апреля этого года Черногория присоединилась к санкциям международного сообщества против России из-за начала специальной военной операции на Украине.

Решение о замораживании активов было объявлено два месяца спустя. МВД тогда объявило об изъятии недвижимости у граждан России, владельцев недвижимости в Герцег-Нови, Будве и Жабляке.