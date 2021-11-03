В Черногории стартовал Балканский фестиваль российского мультфильма

03.11.2021 19:29 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров

В Большом зале Черногорской синематеки и Музыкальном центре Черногории в Подгорице открылся Балканский фестиваль российского мультфильма.

Об этом сообщает сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

После тридцатиминутной церемонии открытия состоялся показ полнометражного анимационного фильма «Гофманиада» режиссера Станислава Соколова. Завтра программу фестиваля увидят не только жители столичной Подгорицы, но и Будвы. Мероприятие приурочено к 85-летию «Союзмультфильма», поэтому жителям черногорских городов покажут как новые, так и классические работы студии.

Фестиваль в Черногории организуют «Балканский путник», «Русскоязычная диаспора Черногории», Культурно-информационный центр «Москва» в Подгорице и «Россотрудничество» при поддержке фестиваля Дня Российского детского кино в Сербии «Рассказы о детстве». Фестиваль был поддержан посольством РФ в Черногории.