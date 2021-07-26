26.07.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, ЛГБТ, Политика
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В Черногории зарегистрировали первый однополый брак

После вступления в Черногории в силу с 15 июля «Закона об однополом партнерстве» муниципалитет...

После вступления в Черногории в силу с 15 июля «Закона об однополом партнерстве» муниципалитет Будвы зарегистрировал первый в стране однополый брак.

Об этом сообщили Vijesti, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Секретарь местного самоуправления Милиана Вукотич-Елушич рассказала, что в «брак» вступили две местные молодые женщины, которые однако живут и работают за границей. Лесбиянки обратились в секретариат сразу после вступления в силу с 15 июля текущего года «Закона о партнерстве между лицами одного пола» и муниципалитет предпринял необходимые шаги, чтобы закон и все подзаконные акты были реализованы.

«Мы предоставили реестр партнерств, установленную выписку из реестра, которая передается сразу после заключения партнерства в соответствии с упомянутым законом, – рассказала Елушич. – Мы счастливы, что смогли первыми внедрить закон, и желаем счастья и большой любви партнерам в их совместной жизни».

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