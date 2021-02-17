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17.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сербия, Черногория
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В Черногорию из Сербии прибывают 2 тысячи доз «Спутник V»


Министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич Бойович сообщила о поставке в страну из Сербии 2 тысяч доз российской вакцины от коронавируса.

По ее словам, поставка произошла по согласованию с сербским руководством и с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава черногорского Минздрава поблагодарила Сербию за то, что в ответственный момент она откликнулась на просьбу Черногории и «протянула руку нашему государству и нашим гражданам».

С начала действия мандата нового правительства Черногории, составленного из представителей оппонировавших президенту-националисту Мило Джукановичу политических сил, Министерство здравоохранения провело несколько двусторонних переговоров с целью получения вакцины

«Первые из этих переговоров, которые принесут нам вакцину, – это переговоры, которые мы ведем с нашей соседней и дружественной Сербией, – сказала Боровинич Бойович. –  После нескольких бесед с моим уважаемым коллегой (министром здравоохранения Сербии – ред.) доктором Златибором Лончаром, а также общения вице-премьера Дритана Абазовича с премьер-министром (Сербии – ред.) Анной Брнабич первая партия вакцин будет завтра в аэропорту Подгорицы».

Также, по словам главы черногорского минздрава, она ожидает поставки еще одной партии «Спутник V» по результатам прямых переговоров с Россией. А также китайской Sinopharm и американо-германской  Pfizer, но в следующем квартале.

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