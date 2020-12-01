В Черном море очередная экологическая катастрофа – депутат Рады

01.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Одесской области вследствие аварии на танкере «Аметист» произошла утечка нефтепродуктов на более чем 500 квадратных метров, однако украинские чиновники эту информацию попытались скрыть, в связи с чем решается вопрос об открытии уголовного дела.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила депутат Рады от партии «Оппозиционной платформы – за жизнь» Татьяна Плачкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хорошо помним кричащую ситуацию, которая случилась более года назад с аварией на побережье Чёрного моря с танкером «Делфи». Почти год всей страной мы вытягивали этот танкер, но по сей день у нас осталось много вопросов – что на самом деле случилось, какие были финансовые потери, какие экологические потери и кто их компенсировал.

К сожалению, у нас также нет ответа касательно того, был ли кто-то наказан, особенно чиновники, которые знали, что этот танкер находится в акватории Чёрного моря незаконно, и когда мы не получаем ответы, мы имеем такие же трагические ситуации», – отметила депутат.

Также она рассказала, что в Одесской области 26 ноября вновь произошла экологическая катастрофа с участием танкера «Аметист», находящимся в собственности государства Украина.

«И вот Одесской области и Чёрное море опять столкнулись с подобной аварией, ночью 26 ноября СМИ стало известно, что поблизости порта Черноморск (Ильичевск – прим. ред.) начал тонуть буксир «Аметист», который является собственностью государства, а точнее Государственной поисково-спасательной службы, и входит в сферу управления морской администрации.

Эта авария, из сообщений СМИ, якобы сопровождалась утечкой нефтепродуктов, и поступило много информации касательно пятен, которые показывают, что там действительно была утечка нефтепродуктов.

Но администрация морских портов и морская администрация, капитан морского порта Черноморск, заявили об отсутствии любых нарушений. Более того, АНПУ обвинили государственную автоинспекцию и пограничников в провокациях», – возмутилась Плачкова.

Далее политик отметила, что государственные органы Украины, убегая от ответственности, перекладывают вину за экологическую катастрофу друг на друга.

«У нас новая политика взаимных обвинений между государственными органами. Несмотря на это инспекторы государственной автоинспекции всё-таки смогли добраться до места происшествия и установили, что действительно было загрязнение и в более чем в четыре раза превышено загрязнение воды, почти 500 квадратных метров водного пространства были загрязнено плёнкой серебреного цвета, которая была похожа на утечку нефти, и ни единого ответа.

Государственная автоинспекция обратилась к правоохранительным органам и АМПУ, и, к сожалению, мы снова имеем ситуацию, которая уже не в первый раз у нас в Одессе, когда государственная автоинспекция, к сожалению, не попадает на место происшествий, потому что АМПУ мешает экологическим инспекторам.

Мы очень часто улучшаем законодательство, но к сожалению, у нас есть проблема с имплементацией законодательства. У нас есть очень много органов, которые должны обеспечивать безопасность экологической среды, но нет никого, кто отвечает случившиеся каждый день», – сказала она.

Также депутат Рады подчеркнула, что на Украине не только интеллектуальный локдаун, но уже и экологический.

«Почему АМПУ прячет такие случаи? Мною направленны запросы в правоохранительные органы, АМПУ, морской администрации и соответствующего министерства с тем, чтобы они выяснили, что случилось, кто виновен и, кто будет компенсировать если были указанные убытки.

Я очень хочу, чтобы правоохранительные органы обращали на это внимание, потому что у нас в стране, к сожалению, не только интеллектуальный локдаун, но и экологический локдаун», – заключила Плачкова.

Отметим, что, по словам зампреда комиссии по ликвидации Государственной экологической инспекции в Одесской области Анны Матвиенко, по факту инцидента с танкером «Аметист» в акватории Чёрного моря решается вопрос об открытии уголовного производства.