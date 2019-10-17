17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Румыния, США, Сюжет дня, Украина
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В Черном море прошли совместные учения Украины, Румынии и США

В акватории Черного моря военные суда Украины, США и Румынии провели тренировки по стандартам НАТО, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

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“17 октября, в акватории Черного моря ракетный катер “Прилуки” ВМС ВС Украины вместе с американским ракетным эсминцем “Портер” и румынским корветом “Контр-адмирал Хорею Мачеллариу” провели тренировку типа PASSEX по стандартам НАТО”, – говорится в сообщении.

В ходе тренировки корабли стран отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического Альянса. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе интернациональной группы.

В сообщении также отмечается, что украинские Военно-Морские Силы уже длительное время используют стандарты НАТО по многим направлениям своей деятельности.

Также в Николаеве начались украинско-британские учения “Warrior Watcher – 2019”.

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