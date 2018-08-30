30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Местная власть, Общество, Политика, Украина
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В Черновцах местные депутаты запретили гей-парады



Депутаты Черновицкого городского совета поддержали петицию о запрете проведения гей-парадов и фестивалей равенства в Черновцах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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“Депутаты городского совета поддержали петицию о запрете проведения гей-парадов и фестивалей равенства в Черновцах, которая набрала 282 голоса и была предварительно рассмотрена исполнительными органами городского совета. Черновицкий городской совет поддержал обращение депутатов Черновицкого областного совета к Верховной Раде Украины, Президенту Украины, Кабинету Министров Украина по защите института семьи в Украине”, – говорится в сообщении.

Таким образом к урегулированию на законодательном уровне вопроса, изложенного в этом обращении, Черновицкий городской совет предлагает ЛГБТ-сообществам воздержаться от проведения публичных мероприятий на территории города Черновцы. Такое решение было принято сегодня во время очередной сессии горсовета 30-ю голосами депутатов.

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