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В Черновцах местные депутаты запретили гей-парады
Депутаты Черновицкого городского совета поддержали петицию о запрете проведения гей-парадов и фестивалей равенства в Черновцах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
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“Депутаты городского совета поддержали петицию о запрете проведения гей-парадов и фестивалей равенства в Черновцах, которая набрала 282 голоса и была предварительно рассмотрена исполнительными органами городского совета. Черновицкий городской совет поддержал обращение депутатов Черновицкого областного совета к Верховной Раде Украины, Президенту Украины, Кабинету Министров Украина по защите института семьи в Украине”, – говорится в сообщении.
Таким образом к урегулированию на законодательном уровне вопроса, изложенного в этом обращении, Черновицкий городской совет предлагает ЛГБТ-сообществам воздержаться от проведения публичных мероприятий на территории города Черновцы. Такое решение было принято сегодня во время очередной сессии горсовета 30-ю голосами депутатов.
Метки: гей-парады, местная власть, Черновцы
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