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19.08.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, СБУ, Скандал, Украина
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В Черновцах СБУ допросила художника за работы с российским триколором

Новости УкраиныВ Черновцах открылась скандальная выставка местного художника Ивана Салевича под названием «Хохлы». Экспонатами в...

В Черновцах открылась скандальная выставка местного художника Ивана Салевича под названием «Хохлы».

Экспонатами в ней являются фанерные человечки, стоящие на коленях и разрисованные под вышиванки. Вместо глаз у них наклеены флаги Украины и России. Как заявил сам художник, так он хотел показать неопределенность национальной идентичности населения страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, не всем понравилась идея Салевича – на его работы пожаловались в СБУ, которая более двух часов допрашивала художника.

«Я, как автор, как бы призываю, наконец, определиться со своей национальной идентичностью, встать с колен. Два с половиной часа мы дискутировали и они трактовали, почему я использовал российский флаг, что это якобы неправильно воспримут граждане. Согласовали сотрудники СБУ, и эта экспозиция экспонируется», – заявил Салевич.



Работы автора выставлены в коммунальной галерее «Вернисаж», директор которой Игорь Сорокоумов и написал жалобу в СБУ, а также потребовал закрыть выставку:

«Мы не должны на фоне праздника проводить какие-то политические акции, которые могли бы быть двояко восприняты людьми. Мне просто члены отборочной комиссии указали на то, что оно такое, я сделал фотофиксацию и отправил на экспертизу, может ли это действительно экспонироваться. Как директор центра культуры «Вернисаж», я буду настаивать на том, чтобы она не экспонировалась».

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