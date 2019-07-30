В Черновцах со здания консульства Германии украли немецкий флаг

30.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Ночью неизвестные отломали флаг с флагштока на здании Почетного консульства Германии в Черновцах. Виновным лицам грозит до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

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Как сообщили в пресс-службе, вечером 29 июля в Черновицкий отдела полиции по почте поступило заявление об отсутствии флага Федеративной Республики Германия на фасаде здания Почетного консульства в центре Черновцов.

“… следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции установила, что 21-го июля около полуночи два человека похитили флаг и скрылись в неизвестном направлении”, – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к краже, осуществляют первоочередные оперативно-розыскные действия, опрашивают возможных свидетелей происшествия и анализируют записи камер видеонаблюдения.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по части 2 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.