30.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Германия, Криминал, Общество, Происшествия, Скандал, Украина
Просмотров:

В Черновцах со здания консульства Германии украли немецкий флаг

Ночью неизвестные отломали флаг с флагштока на здании Почетного консульства Германии в Черновцах. Виновным лицам грозит до пяти лет лишения свободы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщили в пресс-службе, вечером 29 июля в Черновицкий отдела полиции по почте поступило заявление об отсутствии флага Федеративной Республики Германия на фасаде здания Почетного консульства в центре Черновцов.

“… следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции установила, что 21-го июля около полуночи два человека похитили флаг и скрылись в неизвестном направлении”, – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников, причастных к краже, осуществляют первоочередные оперативно-розыскные действия, опрашивают возможных свидетелей происшествия и анализируют записи камер видеонаблюдения.

По данному факту следователи Черновицкого отдела полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по части 2 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть