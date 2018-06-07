07.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Черновцах взрыв у здания СБУ

У здания СБУ в Черновцах прогремел взрыв, сообщает сайт города 0372.ua.

Отмечается, что в настоящее время улица Шевченко, перекрыта.

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На данный момент, передает корреспондент сайта с места инцидента, информации о пострадавших нет.

Водителей просят планировать свой маршрут для объезда перекрытой улицы.

В то же время в управлении СБУ по Черновицкой области опровергают информацию о взрыве.

“Улицу правоохранители перекрыли из-за сообщения о том, что житель Черновцов обнаружил в помойке подозрительный предмет, который оказался куском мыла. Напоминаем, что в течение 2-8 июня на Буковине продолжаются масштабные международные антитеррористические учения (с элементами контрдиверсионные операции в г.Черновцы)”, – заявил в СБУ.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Ровно обстреляли из гранатомета управление патрульной полиции.