09.03.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Галичина, Донбасс, Общество, Происшествия, Украина

В Червонограде из-за гибели на Донбассе боевика “АТО” отменили празднование дня рождения Шевченко


9 марта ночью в зоне т.н. “АТО” погиб доброволец из Червонограда Львовской области Юрий Луговской, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написала в фейсбуке его мать – Наталья Луговская.

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По ее словам, сын погиб около 2.00 ч. ночи от снайперской пули.

Юрій Луговський був добровольцем у зоні АТО ще з 2014 року, воював під псевдо “Барет”.

В Червонограде в связи с трагическим событием отменены все мероприятия ко Дню рождения Тараса Шевченко и объявлен траур. В 15.00. в Народном доме города состоялась совместная молитва.

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