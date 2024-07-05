Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

České noviny публикуют материал о резонансном по меркам Чехии судебном процессе над чешским добровольцем Филиппом Симаном, воевавшим на стороне ВСУ на Украине.

Сегодня его обвиняют в незаконной службе в украинской армии и в мародерстве – он грабил погибших военных и живых мирных жителей в Ирпене и Буче – тех самых городах, которые стараниями западной пропаганды стали медийными символами зверства и жестокости идущих на Украине боевых дкйствий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По данным следствия, обвиняемый украл очки Gucci, дыхательную маску из самолета, а также слитки из золота и серебра. Также мужчина снимал береты и кольца с трупов погибших украинских солдат.

На следующей неделе состоится еще и основное судебное заседание, в основном запланированы допросы свидетелей, отмечает издание.

По словам прокурора Мартина Биле, 27-летний Симан служил солдатом украинского добровольческого батальона «Карпатская Сечь» в конце марта 2022 года. При этом у него не было разрешения президента республики на участие в боевых действиях в составе иностранной армии.

Он прошел базовую подготовку на родине, вооружился и впоследствии вместе с группой, которой командовал, двинулся в города Ирпень и Буча. Там, согласно материалам следствия, ему было поручено патрулировать улицы и проводить так называемые операции по зачистке – уже после отхода оттуда российских подразделений.

Согласно обвинительному заключению, Симан неоднократно присвоил себе имущество как погибших солдат, так и мирных жителей в ходе выполнения приказов и в свободное от работы время.

По словам свидетелей, это было, например, золотое кольцо, золотые и серебряные слитки, другие украшения, наличные, а также электронная читалка для книг и фирменные солнцезащитные очки.

Как бывший солдат, по словам прокурора, он должен был ознакомиться с основными нормами международного гуманитарного права. Мужчина был задержан украинской армией в апреле 2022 года, впоследствии был освобожден и вернулся в Чехию.

Выступая в Пражском городском суде Симан заявил, что поехал на Украину, потому что его семья родом оттуда. По его словам, он также отправился в страну под эгидой посольства Украины.

Он знает, что у него не было разрешения президента воевать в иностранной армии, но, по его словам, он основывался на публичном заявлении премьер-министра Петра Фиалы, который еще в начале марта 2022 года заявил, что людям, которые уезжают воевать за Украину, гарантирована безнаказанность путем отмены смертной казни.

Обвиняемый подробно рассказал суду, как попал в добровольческий батальон и какую деятельность выполнял. По его словам, все подразделения базировались в заброшенных домах жителей Украины, поэтому для солдат было обычным делом использовать те ресурсы, которые были в них.

По его словам, найденные ценности, деньги или электроника проносились «по штату». Говорит, что солдаты забирали себе вещи у мирных украинцев, чтобы они не достались русским в случае, если те опять вернут себе контроль за этой местностью.

По словам Симана, кольцо, которое он взял, он якобы получил от своего руководства. Он думал, что читалка — это планшет, поэтому он может содержать разведывательную информацию.

Что касается слитков, то в армии ему сказали, что он может их оставить себе, по его словам, он лишь сфотографировал золотой слиток на свой мобильный телефон. Симан отрицает, что хранил у себя какие-либо другие украшения, деньги или дизайнерские очки. По его словам, кислородную маску он взял, чтобы она напоминала о том, что он служил на Украине. Он добавил, что брать вещи было для него морально нежелательно.

Судьи могут приговорить мародера к пяти годам лишения свободы за службу в иностранной армии, но ему также грозит исключительно суровый приговор за грабежи.