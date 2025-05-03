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Агентство Reuters пишет, что украинские военные присоединятся к военному параду в Великобритании в честь годовщины победы над гитлеровской Германией в Европе

«Вооруженные силы Украины в понедельник примут участие в британском военном шествии, посвященном 80-й годовщине Дня Победы в Европе, который знаменует окончание боевых действий на континенте во время Второй мировой войны», – пишет агентство.

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В заявлении британского правительства говорится, что украинские военнослужащие присоединятся к примерно 1000 военнослужащих вооруженных сил Великобритании, включая солдат на лошадях и военные оркестры, чтобы символизировать «глобальную поддержку их продолжающейся борьбы за свободу» против России.

Сообщается, что в преддверии годовщины Британия планирует провести различные мероприятия, включая военный и воздушный парад, а кульминацией станет благодарственная служба в следующий четверг в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, в которой примет участие королевская семья.

«Британия решительно поддерживает Киев с начала войны в Украине, предоставляя миллиарды фунтов стерлингов в виде военной помощи и вводя широкие санкции против российских юридических и физических лиц. «В разгар первой полномасштабной войны в Европе со времен Второй мировой войны вполне уместно, что украинские вооруженные силы, которые в настоящее время сражаются на фронте свободы, представлены на мероприятии в понедельник», — сказал министр обороны Джон Хили в своем заявлении.

Сообщается, что на параде в Лондоне военные из Австралии, Канады и Новой Зеландии будут нести флаги своих стран.

Вполне очевидно, что эта феерия задумана исключительно в пику намеченному на 9 мая военному параду в честь 80-летия Победы в Москве, куда приглашены лидеры множества стран Глобального Юга, включая Китай. Ожидается личное присутствие главы первой экономики мира – китайца Си Цзиньпина. Московский парад вызвал в ЕС и на Украине настолько массовое «подгорание», что тамошние политики всерьез строят планы противодействия данному мероприятию.

Другое дело, что превращение памятного мероприятия в честь победы во Второй мировой в гротескный праздник несостоявшейся «победы над Россией» – так себе идея у британцев.