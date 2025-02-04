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Сборная Хорватии по гандболу, завоевавшая серебряные медали чемпионата мира, прибыла в Загреб, где ей был устроен торжественный прием на центральной площади имени бана Елачича.

В качестве почетного гостя спортсмены пригласили певца-праворадикала и хорватского неонациста Марко «Томпсона» Перковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Борт, на котором гандбольная сборная Хорватии возвращалась в Белград сопровождали истребители Rafale, относительно недавно приобретённые этой страной у Франции. В ходе самого торжественного мероприятия на площади бана Елачича выступило несколько музыкантов, в их числе и Марко «Томпсон» Перкович, в своём творчестве воспевающий нацистское движение усташей.

Как сообщают загребские СМИ, появление Томпсона на церемонии было особым пожеланием гандболистов, поскольку его песня Ako ne znaš šta je bilo стала неофициальным гимном этого поколения игроков национальной сборной.

В этой песне условный отец обращается к условному сыну с призывом помнить «героизм» боевиков-неоусташей так называемой «Отечественной войны» 90-х, когда вооруженные банды хорватских сепаратистов захватывали казармы Югославской Народной Армии, противостояли ей под Вуковаром, а после воевали с ополчением и милицией непризнанной Республики Сербская Краина, которую уничтожили при помощи и участии НАТО в 1995 году.

Хорватский певец Марк Перкович начинал как малоизвестный рок-музыкант, но с началом развязанной местными сепаратистами войны за выход из состава Югославии выбрал патриотическую конъюнктуру, благодаря которой и добился большой популярности. Он даже взял псевдоним «Томпсон», в честь пистолета-пулемета, которым Австрия вооружила подразделения хорватских сепаратистов.

В репертуаре певца долгое время превалировали песни, воспевающие храбрость хорватских воинов, о любви к родным краям, а также переделки старых усташеских песенок, в том числе и воспевающих концлагеря Ясеновац и Стара Градишка.

Сам исполнитель во время своих концертов нередко скандировал усташеский девиз «За Отчизну готовы!», а на его концерты неизменно собиралась публика в черных одеждах, с символикой, союзной Третьему Рейху, – Независимой Державы Хорватской и в усташеских бустинах.

Свои концерты он традиционно и нарочито проводит, в том числе, и в городах уничтоженной хорватами Республики Сербская Краина.