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В четверг в Молдавской митрополии должно состояться совещание со всеми священнослужителями и настоятелями монастырей Молдавской митрополии, на котором будет рассмотрено предложение части священников о полном присоединении всей церковной структуры к Румынскому патриархату.

Об этом сообщает jurnal.md со ссылкой на священника-предателя Павла Борщевского.

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По его словам, митрополит созвал встречу после того, как получил сегодня письмо от клириков кишиневского сектора Ботаника, которые призывают его перейти в Румынскую православную церковь.

Против присоединения Молдавской митрополии к Румынскому патриархату выступил один священник из II сектора Кишиневского благочиния, заявил Павел Боршевский. Во II сектор входит 30 церквей из сектора Ботаника и сел Сынжера, Ревака, Бачой, Страйстены и Браила.

Весь этот сектор входит в так называемую «молдавскую Галицию» – территорию центра Молдовы, где распространены прорумынские и антироссийские настроения. В этих районах наибольший процент поддержки Майи Санду и партии «Действие и солидарность».

«Письмо подписано большинством священников епархии. Мы не предлагаем присоединиться к Бессарабской митрополии, но требуем, чтобы вся митрополия как каноническая структура во главе с митрополитом Владимиром отреклась от Русской церкви и Патриарха Кирилла и перешла под омофор Румынского Патриархата. Мы не можем находиться в храме, где патриарх благословляет своих священников молиться за победу российской армии над Украиной, нашей многострадальной сестрой. У нас совсем недавно была война в Приднестровье, которую благословил Патриарх Алексий II. В таких случаях, когда мы говорим «победа», мы говорим об унижении. Это то, что невозможно объяснить с христианской точки зрения. Получив письмо, митрополит не сказал нам ни да, ни нет, а решил в четверг созвать всех диаконов и игуменов монастырей для обсуждения этого вопроса. Я не думаю, что у него есть основания с нами не соглашаться, судя по его письму патриарху Кириллу и учитывая, что это мнение не только наше, священников, но и той религиозной общины, которую мы возглавляем», – сообщил Боршевский.

Рясофорный Иуда не берёт во внимание, что Молдова не ограничивается Кишинёвом и центром страны. В Молдавскую митрополию входят приходы севера и юга страны, включая город Бельцы, Гагаузию, Тараклийский район и Приднестровье, которые хранят верность Русской православной церкви. Если Молдавская митрополия примет роковое решение, Молдавской православной церкви грозит раскол с непредсказуемыми последствиями.

В Молдавской митрополии подтвердили, что совещание 16 ноября при участии митрополита Владимира и всех настоятелей церквей и монастырей страны состоится, но при этом добавили, что на встрече «будут обсуждаться несколько тем, которые волнуют церковь».

«Мы получили письмо, отец Павел сам принес его митрополиту. Мы рассмотрим его просьбу и представим ответ позже. На заседании планируется обсудить все проблемы и вызовы, с которыми сталкивается наша Церковь сегодня. Не обязательно речь пойдет о просьбе отца Павла», — добавил викарий Кишиневской епархии, епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу).