«В чьи руки попадёт?» – в Киеве испугались свалившегося на Украину количества оружия

Новости Украины

За две недели Украина получила больше оружия, чем за все восемь лет с момента начала конфликта на Донбассе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила известная своими русофобскими выступлениями в эфирах российских ток-шоу украинская журналистка Янина Соколовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она признала отсутствие полной субъектности позиции Украины на фоне других государств.

«Я знаю позицию США, мы знаем позицию России, мы понимаем позицию Китая, который сидит сейчас в засаде, он обижен на украинское руководство, «Мотор-Сич», монорельс на Борисполь и другие нереализованные проекты, в том числе, буровые. То есть, он выжидает. Хочет вернуть своё и получить ещё больше. Что хочет Украина? Где она в этой истории? Мы хотим мир, который не стреляет? Непонятно. Мы хотим мир на украинских условиях? Непонятно. Какие это украинские условия, сформулируйте, пожалуйста», – сокрушалась Соколовская.

Она отметила, что украинские власти только болтают о наличиях планов «А», «В», «С», однако конкретно ничего не говорят.

«Поэтому отсутствие субъектной чёткой позиции приводит нас к тому, что мы оказываемся в эпицентре «третьей мировой психологической войны». Потому что действительно сейчас все демонстрируют некие примеры, как они могут разрушить этот мир, какие санкции введут превентивно даже до начала вторжения, вместо начала вторжения, вместо самого вторжения, что будет с Россией, как развалится американская экономика. Все демонстрирует, какое у них оружие. Что демонстрирует при этом Украина? Украина демонстрирует сейчас, к сожалению, позицию собирателя. Мы собираем оружие со всего мира, которое нам присылают. Нас за эти две недели вооружили больше, чем за 8 лет. Наверное, хорошо, что нас вооружили. Тем более, это не за наш счёт, за американский, всё это отлично. Оружие, которое должно было стрелять в Афганистане, уже появилось у нас. Что дальше с этим оружием? Как мы с ним будем поступать? Мы же идём, всё-таки, к миру. Где это всё будет храниться? Как это всё будет использоваться? Как сделать так, чтобы оно не использовалось неконтролируемо? Опять же – нет ответов на эти вопросы», – подытожила журналистка.