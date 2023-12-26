В чём опасность удара по Феодосии для России

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Ударами по российским большим десантным кораблям Украина готовит почву к блокаде Крыма.

Об этом в своем блоге пишет помогающий бойцам в зоне СВО волонтер Владимир Романов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Романова, вслед за поражением БДК, ВСУ попытаются атаковать Крымский мост и подходы к полуострову со стороны новых территорий.

«Если смотреть на ситуацию с ударами ВС Украины по БДК в комплексе – имеем следующее: – противник системно выбивает наши БДК (которые помимо выполнения текущих логистических задач ещё являются резервом на случай повреждения Крымского моста); – после выведения из строя большинства БДК противник может нанести очередной удар по Крымскому мосту, а так же систематизировать удары по переходам на севере Крыма; – после этого противник медийно озвучит о «блокаде Крыма», чем выбьет себе аргументацию на увеличение объемов поставок дальнобойного вооружения», – считает Романов.

Известный российский политолог Сергей Марков же отмечает, что сегодняшний ночной удар по Феодосии – дело Великобритании и США, которые атаковали Россию руками своих украинских прокси.

«Фактически удар по порту Феодосии нанесла не Украина, а Британия. 1. Ракеты британские. 2. Спутниковая разведка британская и американская. 3. Наведение ракет британскими офицерами. 4. Решение об ударах совместное британо-американо-украинское. Так что это война Британии против России руками украинской прокси армии. И Британия будет продолжать эту войну, потому что Россия не отвечает Британии», – пишет Марков в своем блоге.

С ним соглашается директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина:

«На фоне болтовни в западной прессе последних недель — про «Украине грозит поражение», про «денег для Киева нет», про «пора мириться с русскими, пока не поздно» ни о какой попытке снизить накал противостояния с Россией со стороны Глобального Запада, прежде всего его англосаксонского ядра, речи не идёт. Англосаксы по-прежнему стремятся нанести России стратегическое поражение — и не когда-нибудь «после перемирия», а прямо сейчас. Поэтому они и дальше будут пытаться наносить нам болезненные удары. И пока мы не начнём воздействовать непосредственно на разжигателей и модераторов конфликта на Украине — на США и Британию, — их удары будут продолжаться. Надо раз и навсегда отбить у Вашингтона и Лондона охоту повторять, что «убивать русских – дёшево».