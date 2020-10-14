В чём разница планов Трампа и Байдена по Сербии и Косово

14.10.2020, Москва, Елена Острякова

У Дональда Трампа больше шансов повлиять на разрешение косовского конфликта, чем у его соперника на президентских выборах Джо Байдена.

Такой вывод можно сделать из публикации европейской редакции американского «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С статье отмечается, что Трамп удивил многих, когда взялся за решение косовской проблемы. И хотя соглашения, подписанные президентом Сербии Александром Вучичем и «премьер-министром» Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в сентябре, многими экспертами подвергаются критике за свой исключительно экономический характер, действующий президент США твердо заявил о намерении их развивать.

«Посредническая сделка администрации Трампа ознаменовала собой первый ощутимый признак сотрудничества между двумя соседями с тех пор, как переговоры в ЕС сорвались два года назад», – признает «Радио Свобода».

Трамп в случае своего избрания намерен лично посетить Балканы. Его специальный посланник по мирным переговорам уже побывал в Косово и Сербии.

Госдепартамент заявил, что более широкое участие частного сектора США и инвестиции в Сербию и Косово, ставшие возможными благодаря соглашению, помогут противостоять китайскому и российскому влиянию в этих странах.

«Радио Свобода» полагает, что Трамп может согласиться на вариант обмена территориями между Сербией и Косово (северных сербских анклавов Косово на южные районы Сербии, заселенные албанцами), против которого категорический выступает Евросоюз, считая, что новое изменение границ опасно, так как может стать прецедентом.

Однако, если на предстоящих выборах победит Байден, эта идея будет окончательно похоронена. Белый дом Байдена попытается работать над политическим решением проблем на Балканах с ЕС, который до сих пор не добился успеха.

К тому же у возможного президента-демократа очень плохой бэкграунд на Балканах. Байден был одним из соавторов сенатского законопроекта 1995 года, который снял эмбарго ООН на поставки оружия боснийцам, воюющим против сербов.

Он также поддержал бомбардировки НАТО Сербии в 1999 году и настаивал на расширении членства НАТО в Восточной Европе, включая Словению и Хорватию.

В качестве вице-президента в 2016 году Байден посетил Сербию и Косово, однако в Белграде его приняли холодно, хотя и выразил соболезнования погибшим в 1999 году во время налетов авиации НАТО.

Зато в Косово он удостоился чести назвать улицу в честь своего недавно умершего сына Бо, который работал в Косово в конце войны с Сербией, помогая готовить местных прокуроров и судей.