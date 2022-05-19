«В чём сила, американец?» – пранкеры «развели» экс-президента Буша

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Новости Украины

Российские пранкеры «Вован» и «Лексус» (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли экс-президента США Джорджа Буша-младшего. Они говорили от лица украинского президента Владимира Зеленского.

Видеодемонстрация розыгрыша состоялась в ходе Федерального Просветительского марафона «Новые горизонты», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вован и Лексус представили видео своего пранка с Бушем-младшим, которому позвонили от имени Зеленского, где выясняли мотивы и настрой американца по поводу членства Украины в НАТО, поскольку разговоры об этом появились ещё во время президентства Буша.

Также пранкеры призвали обратить внимание на реакцию главы Белого дома на напоминания о том, что Бейкер (госсекретарь при Буше-старшем – ред.) обещал нерасширение НАТО.

«Зеленский» поблагодарил Буша за помощь Украине во времена Виктора Ющенко, после чего пошла речь о России.

«Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился. Всё, что он хотел – это оставаться на краю НАТО, чтобы контролировать, что НАТО не наступательный альянс, а оборонительный», – говорил экс-президент.

Он подтвердил, что всегда хотел взять Украину в НАТО.

«Я чувствовал всегда, что Украина должна быть в ЕС и в НАТО», – сказал Буш.

После напоминания, что госсекретарь Бейкер обещал Горбачеву не расширять НАТО, американский экс-президент сказал, что «времена меняются».

«Бейкер был госсекретарем при моём отце, это было много лет назад. А значит и США надо гибко подстраиваться под время. Именно поэтому вы сейчас находите такую мощную поддержку нашей страны», – сказал Буш.

Комментируя фрагмент, пранкер «Лексус» отметил, что это лишь небольшой пример того, как США отказываются от собственных обещаний.

«Такой разговор был, Буш расширил НАТО на восток, и он был первый, кто распространил влияние на постсоветское пространство. Более того, это был президент, который первый признал Косово и поддерживал косовских террористов. Сейчас Россию обвиняют, что она признала ЛНР и ДНР – это не соответствует уставу ООН, хотя там был референдум, в отличие от того, что происходило в Косово», – отметил он.

Пранкеры решили напомнить Бушу и об этом.

«Фактически сейчас идёт война не только Украины, это война Западного мира против русских», – сказал «Зеленский». – Конечно, Россия обиделась, что НАТО стал расширяться, потому они и начали это. Я говорю о самоопределении ДНР и ЛНР, оккупированных Россией регионов. Путин пытается показать, что это тот же случай, что и с Косово, я говорю о признании независимости Косово в 2007, и он использовал те же методы».

«Верно, ага. Не знаю, думаю, когда вы победите, многие из этих вопросов исчезнут с повестки. Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. Я очень на это надеюсь, и для США очень важно продолжать возглавлять это движение», – ответил Буш.

В свою очередь «Зеленский» поблагодарил американцев за «Джавелины», и пошутил, что последний раз Украине вместо «Джавелинов» прислали Анжелину Джоли.

Далее «украинский президент» извинился за «своего мальчика» Саакашвили, которого пришлось выгнать.

«Он был моим советником на Украине, постоянно употреблял наркотики в нашей администрации и просил много денег», – пожаловался «Зеленский».

«В душе он буйный парень, у нас были с ним проблемы в Грузии, Путин расставил ловушку, и он в неё попал. Любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства, я бы дал вам совет», – ответил Буш.

В свою очередь «Зеленский» напомнил, что Саакашвили тоже не смог вступить в НАТО.

«Я согласен. Я думал, что он останется и будет бороться за грузинскую демократию, но вместо этого он уехал на Украину. Он ещё на Украине? [«Да, я вернул ему гражданство»,– ответил Зеленский]. Позвольте мне спросить: есть ли на нём форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских» – спросил экс-президент.

Далее «Зеленский» поблагодарил Буша за биолаборатории и заверил, что украинцы их не только сохранили, но и эвакуировали в безопасное место.

В ходе пранка Буш отреагировал на заверения «Зеленского», что украинцы сохранили американские биолаборатории и что эти лаборатории эвакуировали в безопасное место, так что русские ничего не получили.

«Их финансировали США, это программа Пентагона, вы помните? На постсоветстском пространстве Пентагон спонсирует много биолабораторий», – сказал «Зеленский».

На вопрос Буш ответил утвердительно и похвалил украинского президента – «умный парень».

«Вот, косвенное подтверждение, многие же пишут: какие биолаборатории, очередной фейк, но действующий в нулевых президент США спокойно, не выражая эмоций, это подтвердил», – отметил «Вован».

Он также выразил надежду, что эти выдержки покажут томящемуся в тюрьме Саакашвили.

Далее пранкеры показали финальную часть розыгрыша.

«Все смотрели фильм «Брат-2»? Помните такую фразу «в чем сила?». Сила в правде. А знает ли об этом Джордж Буш? Не знает. Поэтому мы и решили ему об этом рассказать», – объявил «Лексус».

«Вчера я встречался с нашими героями, героями Украины. Они воевали на информационном фронте, а потом их призвали в украинскую армию. Они такие же пилоты, как и вы, и сбили много русских самолетов. Я хотел их наградить, но они отказались, сказали – нет. Они сказали: пожалуйста, дайте поговорить с президентом Бушем. Я сказал, что у меня будет с вами беседа. Они мне говорят: мы его поклонники, он действительно сделал многое в своем президентстве. Они мои хорошие друзья, может быть, они и возглавят Украину в будущем. Такие молодые ребята, которые действительно борются за демократию, они мечтали поговорить с вами. Если вы не против, я подключу их, и они скажут вам много хорошего», – «заливал» «Зеленский».

Далее произошёл следующий диалог.

Буш: «Я не возражаю» «Зеленский»: «Если вы скажете моим друзьям слава Вовану и Лексусу. Это наши герои». Буш: «Окей, слава Вовану и Лексусу. Ооуу, как дела?» «Вован» и «Лексус»: здравствуйте господин президент Буш: «Привет ребята! Как вы?» «Вован» и «Лексус»: «Мы боремся за нашу независимость».

Они заверили, что такие же пилоты, как и он и дальше начали на руках показывать, как летает самолёт, к чему с удовольствием подключился Буш.

«Лексус» (по-английски): «Вот скажи мне, американец, в чём сила, разве в деньгах? – (Буш: Да, верно…) – Вот и брат говорит, что в деньгах».

Пранкер продолжил цитировать далее по-русски знаменитую фразу, на что Буш только разводил руками.

Буш: «Вы думаете, я вас понимаю? Я не понимаю. Я чувствую ваш пыл каждый день. Я вижу это, когда вы сопротивляетесь России. Продолжайте бороться. Правда с вами и Зеленским. Я сказал Зеленскому, что он как Уинстон Черчилль». «Пранкеры»: «Да, он наш президент, он велик. Он как Моника Левински».

Последняя фраза очень развеселила Буша.

«Спасибо большое, слава России», – закончили пранкеры, на что экс-президент США растерянно рассмеялся.

«Хотя бы что-то умное он вынес из этой беседы», – подвёл итог «Лексус».