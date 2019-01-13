В чём угроза низкого рейтинга Порошенко
Низкие рейтинги Петра Порошенко, фиксирующиеся в ходе социологических опросов, не должны служить успокоением для противников действующего режима – на самом деле, многие украинцы попросту стесняются признаться, что готовы поддержать критикуемую оппонентами власть.
Об этом в эфире канала «Капитал» рассказал украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Существует гипотеза, что Украина уникальна тем, что «стесняющиеся избиратели» или «социологические партизаны» сегодня стесняются, что будут голосовать за Порошенко. Если в других странах стесняются говорить, что за оппозицию или за откровенного популиста, то тут им стыдно признаться, что они проголосуют за Порошенко. Людям стыдно говорить, что будут голосовать за Порошенко, и этим он может воспользоваться», – рассказал Бондаренко.
«То есть, он создаёт «общество анонимных порохоботов», – отметил ведущий программы политолог Дмитрий Джангиров.
Метки: Выборы президента Украины
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