12.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Выборы, Политика
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В ЦИК БиГ по сербским квотам проникли представители прозападной оппозиции




При переизбрании членов боснийского ЦИК, вопреки нормам, согласно которым в комиссии должны состоять внепартийные кандидаты, прозападным сербским партиям удалось провести своих кандидатов.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После прекращения полномочий прежних челнов ЦИК БиГ место сербских представителей в этом органе заняли Ваня Биелица-Прутина и Йован Калаба, имеющие отношение к прозападным оппозиционным в РС Сербской демократической партии (СДП) Мирко Шаровича и Партии демократического прогресса (ПДПП) Бранислава Бореновича. Это произошло вопреки законодательным нормам страны, согласно которым работать в Избиркоме могут только беспартийные граждане.

«Подобную тактику обычно используют бошняки, для того, чтобы поставить под контроль избирательный процесс, – прокомментировал произошедшее сербский член Президиума БиГ Милорад Додик. – И создать в Избирательной комиссии большинство, которое пагубно для нас, если речь идет о Шаровиче и Бореновиче… Это наносит ущерб интересам Республики Сербской. Показательно, что бошняки могут рассчитывать на предателей в сербском народе, желающих предать сербские национальные интересы».

В свою очередь представитель правящего в Республике Сербской Союза независимых социал-демократов Радован Ковачевич объяснил механизм, благодаря которому ставленники Сараево и Запада могут проникать на ответственные посты от сербской общины.

«Мы должны напомнить гражданам, что СДП и ПДП в Парламенте БиГ имеют все по четыре голоса, но вместе с Адилем Османовичем из Партии демократического действия (представляет бошнякское население РС) их достаточно для голосования по юридическим лицам, – рассказал политик. – И с этими пятью голосами они голосуют напрямую против воли большинства граждан Республики Сербской, против решений Народной Скупщины РС и за интересы Бакира Изетбеговича».

Сараевская элита занимается подобными манипуляциями достаточно давно, и самым крупным ее успехом можно считать назначение, вопреки воле подавляющего большинства боснийских хорватов, своего верного клеврета Желько Комшича в Президиум БиГ от хорватской общины.

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