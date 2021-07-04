В ЦИК приняли документы на регистрацию кандидатов от партии «Родина»

04.07.2021, Москва, Андрей Иванов

Сегодня, 4 июля, депутат Государственной думы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв посетил Центральную избирательную комиссию. Политик привёз несколько коробок с документами для регистрации кандидатов из федерального списка партии.

«Обеспечим ЦИК работой. Мы уверены в качестве подготовленных нами документов», – сказал политик.

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В этом году «Родина» настроена на формирование фракции в российском парламенте.

Напомним, что 26 июня в столице прошёл партийный съезд. Участники мероприятия выбрали 148 кандидатов по одномандатным округам и 293 – по федеральному списку. Особый интерес вызвала первая тройка списка, в которую вошли сам Журавлёв, Герой России Андрей Богатов и популярная певица Татьяна Буланова. При этом председатель партии обратил внимание избирателей и на других кандидатов.

«Но преимущественно список состоит из простых людей, которые, несмотря на все трудности, понимают, что Россия у них одна. Здесь им жить, воспитывать детей и внуков. Потому что Сила России – она не в деньгах и нефти. А в регионах, людях и правде!» – подчеркнул депутат.

В завершение Алексей Журавлёв объявил, что предвыборная программа партии будет представлена после регистрации федерального списка. Она будет насыщенна актуальными и свежими инициативами, реализацией которых фракция займётся в первый год работы в Госдуме.