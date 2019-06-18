В ЦИК Украины прогнозируют меньшую явку на выборах летом

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук отметила, что с явка на досрочных выборах в Верховную Раду может быть ниже из-за летнего сезона, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она рассказала в интервью BBC Украина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности”, – заявила Слипачук.

“Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето”, – подчеркнула глава ЦИК.

Кроме этого, Слипачук сказала, что ЦИК со своей стороны уже сделала все возможное, чтобы выборы состоялись честно и вовремя: процедура закупок уже запущена, подготовительные работы выполнены, коммуникация с предприятиями и соответствующими органами начата и налажена.

Избирательная компания на досрочные выборы в Раду началась 24 мая.