В ЦРУ анонсируют ответ на «подрывные действия» России

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия продолжает представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на состоявшихся в комитете по разведке Сената США слушаниях заявил кандидат на пост главы ЦРУ, экс-посол в Москве Уильям Бернс.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Путинская Россия продолжает демонстрировать, что угасающие державы могут оказывать такое же подрывное воздействие, как и растущие. Для этого они могут применять меры асимметричного воздействия, особенно в цифровой сфере», – сказал Бернс, слова которого приводит «Коммерсант».

Он также добавил, что что больше всего седых волос у него на голове появилось во время работы в Москве, где он занимал должность американского посла с 2005 по 2008 год.

«Что я усвоил, так это тот факт, что путинскую Россию никогда не стоит недооценивать», – заявил претендент на пост главы ЦРУ.

При этом он несколько раз назвав Россию «слабеющей», но в то же время агрессивной.

«Пока Владимир Путин будет оставаться российским лидером, нам придется работать с Россией в очень узком коридоре возможностей — от очень жесткого конкурента до очень сурового противника», — говорит американский политик.

Кроме того, он привел пример недружественного поступка, к которому, по его мнению, якобы имеет отношение Москва – взлом программного обеспечения компании SolarWinds, что Бернс назвал «очень холодным душем», заставившим Вашингтон обратить внимание на уязвимость логистических цепочек и критически важной инфраструктуры.

При этом потенциальный руководитель американской спецслужбы заявил, что ответить на взлом планируется в течение нескольких ближайших недель. Также пообещал заняться расследованием «акустических атак» на сотрудников американских зарубежных учреждений, которые, по мнению США, имели место в том числе в Москве.

При этом большая часть выступления была посвящена Китаю, который считает главным противником американских спецслужб.