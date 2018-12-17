В Дагестане поставили памятник борцам с “русскими оккупантами”

17.12.2018, Москва, Максим Карпенко

В Дагестане открыли памятник солдатам “Кавказской исламской армии”, которые в период Первой мировой войны погибли в боях за город Анжикале против солдат находившегося на британской службе и помогавшего большевикам в борьбе с интервентами русского генерала Лазаря Бичерахова, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В частности, об этом говорится в сообщении местной дагестанской газеты «Лезги газет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что открытие памятника, представляющего собой трехметровую каменную глыбу, состоялось по инициативе дагестанского националиста Камиля Алиева, работавшего в 90-е годы в Стамбуле.

«В пригороде столицы Дагестана, у подножья Тарки-тау, в районе села Агачаул открыли памятник-стелу турецким воинам, павшим в боях за освобождение Анжикалы от оккупационных войск британского генерала Л. Бичерахова в 1918 году. В торжественной церемонии открытия принимали участие общественные деятели, представители культуры, науки, историки, журналисты, религиозные деятели», – говорится в сообщении издания.

Информацию об этом в своем блоге раскритиковал московский публицист консервативно-националистического направления Егор Холмогоров. По его мнению, памятник турецким солдатам – это официальный монумент иностранным интервентам, погибшим за кавказских сепаратистов:

«В Дагестане поставили памятник турецким солдатам, «освобождавшим» Махачкалу (русское наименование Порт-Петровск)… от русских оккупантов, войск генерала Бичерахова, бывшего даже не белым, а розовым и возглавлявшего сопротивление прорусских сил туркам и сепаратистской Кавказской исламской армии. Иными словами, на территории РФ официально поставлен памятник иностранным интервентам, погибшим сражаясь за дело кавказского сепаратизма”, – сетует националист.

Справка: В начале 1918 года Лазарь Бичерахов сформировал в Персии небольшой отряд (около тысячи человек), состоявший на службе у англичан. Во исполнение планов последних, потерявших инициативу в Закавказье в связи с чем противник — Германия-захватил Грузию, вступил с ними в сговор и на основе достигнутых материальных выгод и полного содействия в предприятии связанных с их стратегической целью захвата Закавказья, Северного Кавказа и далее на Москву, вступил в переговоры с Бакинскими комиссарами. Пытаясь спасти положение, большевики приняли его предложение о помощи в борьбе против наступавших на Баку войск Кавказской исламской армии. 5 июля «Партизанский отряд Бичерахова» через порт Энзели морем прибыл в Алят, а 7 июля был направлен на фронт. Казаки заняли правый фланг обороны Баку, сам Л. Ф. Бичерахов был назначен командующим войсками под общим руководством комиссара по военным и морским делам Бакинского СНК большевика Г. Н. Корганова. Однако отряд красногвардейцев Г. К. Петрова Лазарю Бичерахову не подчинился, армянские солдаты проявили трусость и массовое дезертирство с позиций. 30 июля Бичерахов, брошенный красными и армянскими частями в окружении, осознал бесперспективность военных действий против Кавказской исламской армии и ушёл со своим отрядом в Дагестан, оголив тем самым северный участок фронта. «Я отказался от командования армией дезертиров и трусов», — написал он брату Г. Ф. Бичерахову. Всего за период боев, по утверждению самого Бичерахова, его отряд потерял более 100 человек.

После поражения в боях с Исламской Кавказской армией Бичерахов со своим отрядом из казаков, русских и армян вторгся 30 июля 1918 года в пределы РСФСР, в Дагестан, где одержал победу над войсками Временного Дагестанского областного исполкома под командованием Дахадаева и захватил Дербент и Порт-Петровск (Махачкалу). В августе 1918 организовал и возглавил правительство Кавказско-Каспийского союза. Общими политическими целями нового государственного образования были объявлены: восстановление российской государственности и воссоединение разрозненных областей «Российской демократической республики»; продолжение борьбы с германо-турецкой агрессией в согласии с союзниками. Взгляды Бичерахова в этот период носили характер умеренно-левых, поэтому генералу Деникину он не подчинялся.