В Давосе хотят вынудить страны Африки встать на сторону Украины

Вадим Москаленко.  
18.01.2023 17:44
  (Мск) , Киев
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Африка, Дзен, Прибалтика, Россия, Украина


Несмотря на дипломатические усилия стран западного блока, африканские государства продолжают придерживаться нейтралитета по вопросу конфликта на Украине.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» заявил президент Латвии Эгилс Левитс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на дипломатические усилия стран западного блока, африканские государства продолжают придерживаться нейтралитета по вопросу...

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«Так называемый глобальный юг по определённым причинам говорит, что «это европейская война, которая касается только Запада и их союзников». Мы должны над этим поработать», – отметил президент.

В свою очередь, профессор Кёльнского университета Клаус Кресс призвал США приложить все усилия для того, чтобы надавить на африканские государства.

«Я говорил со многими выдающимися политиками и политологами, они выражают опасения относительно глобального юга. Но, как я понимаю, пока просто нет достаточного привлечения глобального юга.

Я призываю инвестировать все дипломатические усилия и инструменты, которые есть в наличие в Нью-Йорке, чтобы их привлечь к этому процессу как можно активней.

Будет недальновидным решить, что это европейская война и дело Европы. Да, Украина и украинцы – непосредственные жертвы, они страдают от звериных преступлений. Но идёт речь о нарушении ключевого правопорядка мира. Преступление агрессии должно быть наказано!» – сказал Кресс.

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