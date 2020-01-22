В Давосе обсудили «Междуморье» – Украину не пригласили

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе прошедшего в рамках Международного экономического форума Польского завтрака восточноевропейские страны обсудили создание нового экономического союза, однако представителей Украины на данное мероприятие никто не позвал.

Об этом сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Активно обсуждали новый экономический союз. Это Междуморье, Балто-Черноморский союз – в котором нет Украины!

На завтраке, к слову, Украины тоже не было. Не пригласили или не проявили интерес. Мы сколь угодно можем пускать слюни и говорить про крутой потенциал к развитию нашей богатейшей страны, важную роль Украины в инфраструктурном проекте Китая «Один пояс один путь», невозможность Балто-Черноморского союза без Украины… Но по факту, остаёмся сидеть на *опе.

Пока у наших лидеров не появятся яйца, своё стратегическое видение, пока у страны не появятся стратегические цели и своя прагматичная повестка, в том числе международная, Украина будет стагнировать.

Будет падать промышленное производство, будут уезжать на заработки украинцы. Будут сменяться президенты, премьеры, но пора уже красивые сказки, которым 28 лет, заменить на прагматичную повестку», – негодует эксперт.

Отметим, что европейские участники дискуссии о «Междуморье» вместе с Украиной забыли и Белоруссию.

Напомним, что о планах по созданию так называемого Междуморья президент Польши Анджей Дуда заявил еще в 2015 году. На тот момент он еще не исключал возможности включения в данный союз Украины.

По данному вопросу обозреватель калининградского портала «RuBaltic» Александр Носович высказывал «ПолитНавигатору» мнение, что Варшава не располагает экономическими, дипломатическими и военными ресурсами для создания такого проекта.