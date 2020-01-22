22.01.2020, Давос, Константин Серпилин
 
economics, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Давосе Сорос провел «мотивационную встречу» со своими украинскими выкормышами

В Давосе состоялась встреча американского миллиардера Джорджа Сороса со своими доверенными лицами на Украине, в частности – с руководством фонда «Возрождение»

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из участников встречи, исполнительный директор Международного фонда «Возрождение» Александр Сушко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«True соросята и Сорос. Состоялась мотивационная встреча филантропа Джорджа Сороса с лидерами одного из его старейших и лучших фондов — международного фонда «Возрождение». Работаем для свободной, открытой, демократической Украины», – написал он в соцсети, добавив, что ожидается «много интересного, творческого и полезного».

Также Сушко не упустил возможности поиздеваться над своими политическими противниками, так называемыми «оппозиционерами», якобы представляющими Юго-Восток.

«Конспирологам и лично Медведчуку предлагаем альтернативную версию этого релиза:

«Мировая закулиса провела в глобалистском Давосе совещание по вопросам принуждения украинской марионеточной власти к внешнему управлению и распродаже земли-трубы», – поиздевался грантоед.

Во встрече также приняли участие Тамила Ташева, Александра Матвийчук, Ольга Айвазовская, Инна Пидлуская и Владимир Ермоленко.

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