28.08.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Общество, Строительство, Украина

В Дебальцево восстановили мост, разрушенный во время боевых действий



Работы по восстановлению стратегически важного моста в городе Дебальцево через железнодорожный путепровод на трассе М-03 «Киев-Харьков» вышли на заключительный этап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что мост обещают ввести в эксплуатацию в начале сентября.

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Временно исполняющий обязанности министра транспорта ДНР Ростислав Маркелов лично приехал проконтролировать ход восстановительных мероприятий. Он высоко оценил качество выполненных работ, и пообещал открыть мост ко Дню города.

«Необходимость ремонта этого моста была вызвана серьёзными разрушениями, которые были получены во время боевых действий в 2015 году. Из шести пролётных балок были повреждены четыре. В настоящий момент мост уже практически готов к сдаче в эксплуатацию. Работу в целом можно оценить на «хорошо», даже очень хорошо. Ожидаем открытия моста ко дню города Дебальцево, который состоится в начале сентября», – сказал Ростислав Маркелов.

Кроме этого исполняющий обязанности главы города Дебальцево Игорь Маренков отметил высокие темпы восстановления города в целом.

«Город восстанавливается, инфраструктура уже восстановлена, сейчас восстанавливаем жилой фонд. Я очень рад, что мы подошли сейчас к заключительной фазе по восстановлению этого моста. Он очень важен для жителей Дебальцево. С его восстановлением транспорт будет ездить напрямую, а не через переезд», – отметил мэр города.

Работы по восстановлению разрушенного моста выполнило ГП «Донецкие железные дороги». Его генеральный директор отметил, что тендер на выполнение работ предприятие выиграло в серьёзной конкурентной борьбе.

«Ровно год назад ГП «Донецкая железная дорога» приняло участие в конкурсе на восстановление моста в городе Дебальцево и выиграло тендер. Мы сразу же приступили к работам. На сегодняшний день мы подошли уже к завершающему этапу, и в течение ближайшей недели-полторы, мост будет сдан», – отметил Олег Калеватых.

Также он выразил надежду, что мост значительно разгрузит транспортную развязку города.

«Для нас, как для железнодорожников, мост имеет особое значение, Благодаря вводу его в эксплуатацию мы сможем разгрузить железнодорожный переезд станции Дебальцево. Скорая помощь, пожарные, да и просто жители города смогут быстрее попадать к месту назначения», – выразил надежду руководитель Донецкой железной дороги.

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