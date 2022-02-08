В Дейр-эз-Зоре заложили основание памятника русским воинам, сражавшимся против ИГИЛ*

08.02.2022  19:23 (Мск), Дамаск
Иван Добровольский.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сирия


Вклад российских добровольцев в победу над террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) нельзя предавать забвению.

По данным местных СМИ, сегодня, 8 февраля, в городе Дейр эз-Зор состоялась церемония заложения первого камня памятника русским освободителям.

Вклад российских добровольцев в победу над террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ)...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Сообщается, что на мероприятии присутствовал губернатор провинции Дейр эз-Зор Фадель Наджар, сотрудники администрации, а также представители командования группировки войск ВС РФ в Сирии.

Четыре года назад в этот же день сирийская армия при поддержке россиян наступала на позиции боевиков за рекой Евфрат. В бою под Хшамом участвовали сирийские правительственные подразделения и российские добровольцы. Они противостояли радикалам, которых прикрывала американская авиация.

Русские, которых относят к «ЧВК Вагнера», стали той силой, которая создала необходимый перевес в противостоянии с террористами на земле. Сейчас ближневосточная страна получила возможность спокойно восстанавливаться и развиваться, а подвиг россиян будет отмечен памятником в центре одного из крупнейших городов республики.

*террористическая организация, запрещена в РФ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть