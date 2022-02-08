В Дейр-эз-Зоре заложили основание памятника русским воинам, сражавшимся против ИГИЛ*

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Вклад российских добровольцев в победу над террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) нельзя предавать забвению.

По данным местных СМИ, сегодня, 8 февраля, в городе Дейр эз-Зор состоялась церемония заложения первого камня памятника русским освободителям.

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Сообщается, что на мероприятии присутствовал губернатор провинции Дейр эз-Зор Фадель Наджар, сотрудники администрации, а также представители командования группировки войск ВС РФ в Сирии.

Четыре года назад в этот же день сирийская армия при поддержке россиян наступала на позиции боевиков за рекой Евфрат. В бою под Хшамом участвовали сирийские правительственные подразделения и российские добровольцы. Они противостояли радикалам, которых прикрывала американская авиация.

Русские, которых относят к «ЧВК Вагнера», стали той силой, которая создала необходимый перевес в противостоянии с террористами на земле. Сейчас ближневосточная страна получила возможность спокойно восстанавливаться и развиваться, а подвиг россиян будет отмечен памятником в центре одного из крупнейших городов республики.

*террористическая организация, запрещена в РФ