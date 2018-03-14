14.03.2018, Москва, Иван Данилин

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В деле покушения на Скрипаля обнаружился французский след

Коллективный Запад причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Поводами для этого послужили участие бывшего российского гражданина во «внутриамериканских разборках», а также необходимость отвлечения внимания мировой общественности от преступлений США и их союзников в Сирии, поддерживающих там террористические группировки для уничтожения легитимного руководства Дамаска.

При этом реализация покушения на шпиона была возложена на французские спецслужбы. Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич.

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«Заявление британского премьер-министра Терезы Мэй по так называемому делу «Скрипаль» выглядит абсолютно пустым. При интерпретации инцидента с отравлением нервнопаралитическим газом бывшего росгражданина ею используются классическое манипулирование и подмена понятий, что нередко для британской политики, насыщенной бессмысленной русофобией. При этом воспроизводится «старая песня» НАТО: Россия же ранее создала этот газ и все еще способна на это и, скорее всего, несет ответственность за убийство Сергея Скрипаля. Речь идет о глупом вымысле, так как для России Скрипаль был уже более десятилетия безвредным историческим персонажем», – считает Галияшевич.

Между тем эксперт обращает внимание на статьи английских СМИ, раскрывающие участие Сергея Скрипаля во «внутриамериканских разборках».

«Информация, опубликованная «The Telegraph», открывает тот факт, что Скрипаль был тесно связан с Кристофером Стилом (в 1987–2009 годах служил в британской Секретной разведывательной службе (МИ-6), после выхода в отставку создал в Лондоне частную разведконтору «Orbis Business Intelligence» – авт.), автором разоблачительного досье против Дональда Трампа, связанного с группой «Fusion GPS» и с американской Демократической партией, в частности, Хиллари Клинтон, – подчеркивает босниец. – Бывший российский гражданин, судя по всему, помогал Стилу в поиске доказательств связи Трампа с Москвой».

Боснийский аналитик объясняет для чего Западу нужно было организовывать данное покушение.

«Конечно, эта инсценировка имеет прямую связь с крупнейшим полем битвы ключевых мировых сил в Сирии. Франция и США предприняли попытки обвинить легитимные власти Дамаска в использовании химического оружия, а затем и Россию, что она якобы прикрывает имевшие место преступления сирийской стороны. Однако эти шаги не достигли ожидаемого на Западе эффекта, что послужило поводом для реализации «британской истории»: монтажу и ложным обвинениям в адрес Москвы в отношении использовании ей боевых отравляющих веществ на территории Великобритании.

Таким образом разгадка случившегося кроется как внутри США, так и вокруг сирийского конфликта, где правительства, якобы демократических стран: США, Франции, Израиля и Великобритании открыто поддерживают «Аль-Каиду» и ей подобные террористические формирования, пытающиеся консолидировано разрушить государство-члена ООН – Сирию. Конечно, они должны скрывать это от своих граждан, и поэтому им нужен был этот инцидент и раздувание вымышленной российской угрозы для отвлечения их внимания», – говорит Джевад Галияшевич.

Он также высказывает собственную версию относительно исполнителей этого преступления.

«В операции по устранению Скрипаля, согласно поступающей информации, по личному указанию президента Франции Эммануэля Макрона принимали участие французские спецслужбы. Они выполнили поставленную им Парижем грязную задачу в Великобритании и оказали тем самым помощь глубинному либеральному государству в США и Хиллари Клинтон», – отметил эксперт.

Между тем 13 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, где ему первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Действия британских властей носят откровенно провокационный характер, Российская Федерация не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта с.г., – указывается в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства. – Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося, к чему мы были готовы.

Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию. Любые угрозы принятия «санкционных» мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона».