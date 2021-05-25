«В деле Протасевича Украине лучше закрыть варежку» – киевский политолог

25.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украине не следует возмущаться задержанием с экстренной посадкой самолета в Минске Романа Протасевича, одного из основателей телеграм-канала Нехта , курировавшего антиправительственные беспорядки в Белоруссии, поскольку Киев действует похожими методами.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Любой человек может быть задержан в любой стране, если он совершил этой стране преступления. Независимо от того, гражданином какой страны он является. По Протасевичу открыты уголовное дела по нескольким статьям, в том числе тяжёлым. Поэтому его задержали как преступника», – отметил Семченнко.

«Что касается заявлений украинских патриотов, то кому бы вякать. В августе прошлого года во время скандала вокруг вагнеровцев они предлагали задержать их по следующей схеме: самолёт с ними взлетает в Минске и летит в Стамбул, но не садится в Стамбуле, а садится на территории Украины, поскольку украинская сторона сообщает что там какая-то проблема (и один из вариантов этой проблемы – взрывное устройство). Таким образом предполагалось задержать вагнеровцев, граждан РФ. Эта схема не сработала, но если бы она сработала, скандал был бы гораздо хуже чем то, что сейчас произошло в Минске.

Поэтому кто бы раскрывал варежку. Лучше бы Украина тихонечко спряталась под коврик и помалкивала.

А теперь еще и украинский МИД требует от Белоруссии освободить Протасевича, который обвиняются в тяжких преступлениях на территории Белоруссии. Он был одним из организаторов попытки государственного переворота. Получается, что украинский МИД вписывается за этого человека и говорит что он и сам тоже причастен к попытке государственного переворота в соседней стране», – сказал политолог.