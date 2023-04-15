В Думе потребовали от Яндекса, VK и Одноклассников убрать бандеровскую музыку

Владимир Гладков.  
15.04.2023 16:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Украина


Российские интернет-площадки очень неохотно реагируют на меры по борьбе с вражеским информационным влиянием, саботируя удаление запрещённого контента, и реагируют только после прямого обращения представителей власти.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские интернет-площадки очень неохотно реагируют на меры по борьбе с вражеским информационным влиянием, саботируя...

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«Когда мы приняли законодательство об ЛГБТ, то через некоторое время обнаружили, что в маркетплейсах это законодательство не соблюдается. И тогда я обратился с письмами, другие депутаты попросили соблюдать закон. И они достаточно быстро откликнулись, и убрали эти товары со своих интернет-полок.

После этого мы нашли следующую вещь – оказывается, у нас на маркетплейсах торгуют украинскими товарами, прибыль от которых идёт на финансирование ВСУ, то есть против наших ребят. Мы их тоже попросили убрать, и они тоже достаточно быстро откликнулись и убрали это в добровольном порядке, хотя могли бы этого не делать», – сказал депутат.

Он обратил внимание на еще одно направление – даже сейчас на многих музыкальных интернет-площадках размещён радикальный украинский контент.

«И вот сейчас новая история. И, пользуясь случаем, обращаюсь к компаниям-маркетплейсам. Обнаружили, что на музыкальных маркетплейсах – Яндекс.музыка, ВК, ОК, продаётся, вернее, расположена для скачивания музыка, призывающая убивать русских и прославляющая ВСУ.

В нынешних условиях это недопустимо. Мы сегодня отправим им письма с просьбой эту музыку убрать.

Но мне очевидно одно – несмотря на то, что мы постоянно обращаемся с просьбами, и компании всегда на них откликаются, это означает какой-то пробел в законодательстве. Нужно какое-то регулирование этой отрасли», – добавил Гусев.

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