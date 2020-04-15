В «День Армии БиГ» бошнякский лидер публично унизил сербов

15.04.2020, Белград, Алексей Топоров

В очередную годовщину создания «Армии Боснии и Герцеговины» из исламистов, националистов, бандитов и авантюристов – бошнякский член Президиума БиГ Шефик Джаферович рассказывал сказки о противостоянии «превосходящему агрессору» и об «армии патриотов всех национальностей и религий».

Об этом сообщили боснийские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я посылаю свои искренние поздравления всем патриотам Боснии и Герцеговины по случаю 15 апреля – Дня армии Республики Боснии и Герцеговины, – обратился по случаю 28-летия создания «армии» бошнякско-мусульманских сепаратистов бошнякский член Президиума БиГ Шефик Джаферович. – Созданная из безоружного народа, подвершегося массовым злодеяниям и изгнанию, армия РБиГ превратилась в великолепную военную силу, сумевшую организовать противостояние и оборону от превосходившего ее агрессора и сохранить Боснию и Герцеговину единой.

Эта армия защищала не только Боснию и Герцеговину и ее народ. Во главе с главнокомандующим Алией Изетбеговичем, армия, состоявщая из простых боснийских людей, патриотов всех народов и всех религий, защищала цивилизационные ценности современного мира…. Наше видение – многонациональная, демократическая и процветающая Босния и Герцеговина, где проживают равные народы и граждане, члены ЕС и НАТО!».

Также Джаферович и его коллега по Президиуму БиГ, «карманный хорват», избранный благодаря голосам бошняков и не признаваемых хорватской общиной за своего лидера Желько Комшич, возложили цветы к мемориалу военнослужащим Республики БиГ в Коваче.

Желько Комшич и Шефик Джаферович на церемонии в армейском мемориальном комплексе в Коваче

Что характерно, в пафосном обращении Джаферовича нет ни слова правды. Так, несмотря на то, что официально «Армия Боснии и Герцеговины» была создана 15 апреля 1992 года, номинально свое существование она начала 8 апреля, после слияния штабов территориальной обороны, населенных бошняками-мусульманами районов страны.

А собственные незаконные вооруженные формирования у мусульман, как вооруженное крыло сепаратистской Партии демократического действия Алии Изетбеговича, появились годом ранее – еще 2 мая 1991 года отставной майор ЮНА, уроженец населенной мусульманами части Рашской области – Санджака, Сефер Халилович создал паравоенное формирование «Патриотическая лига».

Параллельно по инициативе самого Изетбеговича в столичном Сараево создаются мусульманские формирования, впоследствии получившие название «Зеленые береты».

Уже тогда начальник военной контразведки ЮНА Александр Васильевич докладывал в Белград о том, что под ружьем у сепаратистов находятся 50 тысяч человек, объединенных в четыре дивизии, три полка, 55 батальонов и 62 отдельных роты. Однако тогда в армии, начавшей трещать по швам и увязшей в конфликте в Хорватии, никак не отреагировали на эту оперативную информацию.

Характерно, что уже на тот момент костяк боевиков «Патриотической лиги» и «Зеленых беретов» составили бошнякские националисты, радикальные исламисты, отставные военные офицеры – авантюристы, пытавшиеся найти себе применение в ходе процесса распада страны, а также обыкновенные бандиты, причем криминальные авторитеты – такие как Юсуф «Юка» Празина и Рамиз «Чело» Делалич стали командирами подразделений будущей «армии» (что характерно, после окончания войны оба были убиты в криминальных разборках).

О тактике «бойцов» и их моральном облике говорит печально известный инцидент, произошедший 1 марта 1992 года в Сараево, в центральном историческом районе Башчаршия, на следующий день после провозглашения независимости БиГ, когда боевики «зеленых беретов» во главе с вышеупомянутым Делаличем напали на сербскую свадьбу, застрелив у церкви Преображения Господня несшего сербский флаг отца жениха – Николу Гардовича и ранив в руку священника Раденко Миковича, после чего сожгли отобранный флаг….

Так что тезисы про «безоружный народ» (в силу особенностей югославских вооруженных сил у местной территориальной обороны вооружения было в достаточном количестве) и «массовые злодеяния и изгнания» не соответствуют действительности.

Не было к моменту создания сепаратистской армии и «превосходящего противника»: Войско Республики Сербской было создано в ответ на вылазки «зеленых беретов» и боевиков «Патриотической лиги» против ЮНА и отделений МВД населенных сербами районов – только 12 мая 1992 года.

При этом Югославская народная армия до последнего пыталась сохранять нейтралитет в назревавшем межэтническом противостоянии, но ситуация резко обострилась, когда в начале апреля между сербскими и бошнякскими милиционерами произошло столкновение за школу МВД «Варац» в Сараево, а армейские подразделения прибыли туда, чтобы развести стороны конфликта.

сараевский криминальный авторитет, ставший командиром Армии БиГ Юсуф Празина (в центре на костылях) в окружении боевиков “Патриотической лиги”

При этом, по иронии судьбы, командовал армейской операцией подполковник Энвер Хаджихасанович – бошняк, впоследствии ставший командиром Третьего корпуса Армии БиГ. После чего, 30 апреля, сепаратитские власти объявили ЮНА «оккупационной армией», а боевики «зеленых беретов» и «Патриотической лиги» начали блокировать и, если хватало сил, штурмовать ее казармы, устраивая армейским конвоям засады прямо на территории города.

В частности, 2 мая, был атакован и взят штурмом слабохраняемый Дом ЮНА в боснийской столице, а выступившие на помощь армейские подразделения на бронемашинах попали в засады на улицах города и были частично уничтожены, частично попали в плен.

репортаж французского ТВ, запечатлевшего действия подразделения сараевского бандита, ставшего “героем войны”, Юсуфа “Юки” Празины в боснийской столице

Чтобы не допустить дальнейшего кровопролития и под давлением международного сообщества, признавшего независимость БиГ, руководство ЮНА решило вывести армейские подразделения из города, для чего на территории сараевского аэропорта югославские десантники взяли в заложники прилетевшего из Швейцарии лидера бошнякских сепаратистов Алию Изетбеговича.

Автомобиль с ним и представителем ООН генералом Луисом МакКензи шел во главе выходившей из казармы «Маршал Тито» колонны из сорока машин, однако в районе улице Доброволячка она попала в засаду к «зеленым беретам», которые расстреляли и сожгли ее в упор, убив при этом 42 военнослужащих – преимущественно 18-19-летних срочников, по национальности не только сербов, но и македонцев, черногорцев, косовских албанцев, хорватов и двух бошняков-мусульман. Естественно автомобиль с Изетбеговичем и Макензи при этом не пострадал.

видео разгрома бошнякскими боевиками выходящей колонны ЮНА в Тузле

15 мая аналогичная ситуация повторилась в Тузле, где при выходе армейской колонны были убиты более пятидесяти военнослужащих. И в Сараево, и в Тузле многие раненные были добиты выстрелами и ударами по голове. А 16 мая боевики «Армии БиГ» провели этническую чистку в населенном сербами сараевском районе Пофаличи. Так начиналась «защита цивилизационных ценностей современного мира».

Тезис Джаферовича об армии «патриотов всех народов и всех религий» также не выдерживает критики. Желая продемонстрировать Западу свою полиэтниченость, сараевская верхушка в 1992 году поставила заместителями Сефера Халиловича отставных офицеров-конъюнктурщиков – серба Йована Дивяка и хорвата Степана Шибера, однако подавляющее большинство боевиков Армии БиХ, по известным причинам, составляли именно бусульмане-бошняки, а также впоследствии примкнувшие к ним моджахеды из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Ирана, Афганистана и Пакистана.

Сербы не воевали в составе сараевских вооруженных сил по причине их четкого антисербского настроя (в то время как мусульмане-югославы воевали как в составе Войска Республики Сербской, так и армии Западной Боснии дружественного Баня Луке Фикрета Абдича), а у боснийских хорватов сложились собственные вооруженные формирования, поддерживаемые Загребом, которые выступали союзниками АБиГ, когда это им было тактически выгодно. А в 1993 году между вчерашними союзниками началось ожесточенное противостояние.

пропагандистский ролик “Зеленых беретов”

Наконец, высказанное «видение» страны в составе ЕС и НАТО, точнее та его часть, что касается Североатлантического альянса, не совпадает с видением будущего БиГ боснийских сербов, которые последовательно выступают за нейтральный статус государства.

Таким образом, сараевское руководство в очередной раз продемонстрировало, что как в 1992 года, так и спустя 28 лет по прежнему считает сербов препятствием в построении собственного моноэтнического и моноконфессионального государства, в котором бошняки-мусульмане будут доминировать.