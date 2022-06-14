«В день гибнет целая дивизия»: в Госдуме призвали дать бой алкоголизму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главным противоречием государственной алкогольной политики РФ является сочетание стремления пополнения казны с робкими попытками устранения пьянства из жизни россиян.

Об этом на заседании Госдумы РФ заявил депутат от фракции «Справедливая Россия – За Правду» Николай Бурляев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам политика, в России сегодня смертность превышает рождаемость в два раза, а главная причина – алкоголь и наркотики.

«Политике спаивания нашего народа, включая детей и юношество, из бюджетных соображений – оправданий нет. По потреблению алкоголя на душу населения Россия находится в двадцатке самых пьяных стран мира. По завершению сегодняшнего нашего рабочего дня мы не досчитаемся трёх тысяч людей – это целая дивизия. Алкогольно-наркотическая война объявлена нашему народу давно. В 1975 году ВОЗ признала алкоголь наркотическим ядом, но, если алкоголь – яд, он должен выдаваться по рецептам в аптеках, а не считаться пищевым продуктом. Кстати, совсем недавно в Думе были депутатами водочные короли, которые регулировали акцизы и законы под себя», – заявил Бурляев.

Он подчеркнул, что основная причина тотальной алкоголизации российского народа – массовая ориентированность населения на потребление алкоголя через родителей, СМИ, кино, рекламу, оправдывающих умеренное употребление. Другой причиной депутат назвал абсолютную территориальную, возрастную, временную и ценовую доступность алкоголя.

«Относительно 1960 года водка подешевела в шесть раз. Главным противоречием государственной алкогольной политики является сочетание желания пополнения казны с робкими попытками устранения пьянства из нашей жизни. Сами спаиваем и сами же лечим. Не заливайте людей водкой, и не надо будет их лечить. В стране за алкогольную проблему отвечают и все, и никто», – констатировал депутат.

Он напомнил, что в самом начале нынешнего созыва Думы было инициирование создание межфракционной антиалкогольной рабочей группы.

«Тема оказалась настолько важной, что спустя месяц была создана расширенная рабочая группа под руководством зампреда Госдумы. Наша задача системно и последовательно бороться с алкоголизацией нашей страны», – заключил Бурляев.