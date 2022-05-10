В День Победы на Россию двинули кибер-войска

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Сайты ведущих телеканалов Росси были взломаны ночью в День Победы. На страничках с телепрограммами на 9 мая появилась надпись: «На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне». Взлом затронул МТС ТВ, НТВ-плюс, «Ростелеком», и Winx.

По мнению IT-экспертов, взлом произошел с территории Украины. В смарт-тв был встроен плеер ott player с украинским кодом. Он и раньше был замечен в кибератаках.

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В 5.00 9 мая был атакован российский видеохостинг Rutube, куда после блокирования Ютубом» переехали многие российские государственные телеканалы. В течение всего дня на сайте велись восстановительные работы, а в 20:04 компания заявила, что кибератака стала крупнейшей в истории сервиса, она была дорогостоящей, заранее спланированной и была нужна, чтобы «помешать Rutube показать парад Победы и праздничный салют». В результате действий хакеров был «полностью удален код сайта».

Накануне депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что «Яндекс-Такси» не разрешает водителям вешать на автомобилях (своих!) георгиевскую ленту, не говоря о том, чтобы наклеивать букву Z.

«Считаю такую позицию совершенно недопустимой. Надеюсь, все это происходит за спиной руководства компании, которое незамедлительно отреагирует и примет соответствующие меры. Лучшим тому подтверждением – станут георгиевские ленточки на «Яндекс-Такси» 9 мая; конечно, не по принуждению, а по желанию самих водителей», – написал Хинштейн в своем ТГ-канале.

Следующий инцидент произошел на сайте Lenta.ru. Там появились порядка 10 «антивоенных» публикаций с резкими выпадами в адрес президента России и армии РФ. Ответственность за диверсию взяли на себя двое сотрудников, назвав ее «перформансом», который призван «объединить противников войны, невзирая на их взгляды».

Редакция быстро убрала эти материалы. Lenta.ru осталась либеральным ресурсом и после того, как в 2014 году его покинула вся редакция во главе с Галиной Тимченко, выступившая против воссоединения Крыма с Россией.

Кибератака продолжилась вечером во время праздничного концерта на Первом канале. Певица исполняла песню «Лишь бы не было войны». В это время на экране демонстрировались фото семейных пар времен войны. Среди них был вмонтирован снимок легендарных Бонни и Клайда – гангстеров, пошедших в историю благодаря патологической жестокости.

«В комментариях огромное количество постов, что кадр фейковый (либо с какого-то очень старого концерта), ничего подобного не было, да и быть не могло, и вообще там всё под контролем. Но это не фейк и это уже не халатность», – написал в своем ТГ-канале военкор Юрий Котенок.

Ранее Первый канал «прославился» наглой выходкой редактора Марины Овсянниковой, которая ворвалась в студию новостей с «антивоенным» плакатом. В России она отделалась незначительным штрафом и теперь работает в немецком холдинге Die Welt.

Ранее из страны бежали ведущие «Первого» Иван Ургант, Максим Галкин и Сергей Васильев, а также собкор во Франции Жанна Агалакова. Все кроме Урганта выступили с антироссийскими заявлениями, но это не помешало тому же Васильеву претендовать на продолжение своей работы в программе «Модный приговор». За Урганта вступился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал телеведущего «патриотом, который испугался».

По словам журналиста Романа Супера, антироссийские взгляды разделяет большинство сотрудников телеканала, они не увольняются, потому что боятся потерять большие государственные зарплаты.

Накануне праздников с Первого ушел генпродюсер и первый заместитель Константина Эрнста Александр Файфман. Он покинул Россию и улетел в Дубай. Многие восприняли это как начало «чисток», в которых давно нуждается телеканал

«На Первом канале политика увеличилась с 28 часов до 90 часов. Это явный признак, что внутри Первого канала происходит смена политики канала. И возможно и смена власти внутри канала», – писал тогда политолог Сергей Марков.

Однако новая провокация в день главного праздника страны ставит под сомнение эти процессы.

«А мы, коллеги, правда думаем, что Бонни и Клайд на Первом канале “досадная ашипка девочки-дизигнера”? Мне, так, это больше напоминает деятельность подполья “испугавшихся патриотов”. Хотя, впрочем, почему подполья? Вполне открытую деятельность. Кажется, ребята осмелели», – прокомментировал инцидент профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Ахиллесова пята Rutube и Ленты.ру, высветившаяся во вчерашних скандалах— лояльность ключевого персонала, занятого в проекте. По идее, вопросом лояльности работодателю в частных компаниях занимаются HRы. Но в данном случае речь не о лояльности работодателю («Газпроммедиа», «Рамблер холдинг»), а о лояльности государству, действующей власти. Занимается ли кто-либо этим вопросом в ключевых проектах российской цифровой инфраструктуры — неизвестно. И если в ближайшее же время такие люди/структуры не проявятся в публичном поле с позицией относительно данного вопроса и в других ключевых российских цифровых проектах, то повторение «хакерских» атак через нелояльных людей изнутри таких проектов неизбежно», – считает политолог Максим Жаров.

Впрочем, на ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Российские либералы не смогли организовать никакой значимой провокации во время всенародного празднования Дня Победы. С дежурным воззванием выходить на «антивоенные» акции к сторонникам обратились патентованные «борцы с режимом»: Ходорковский, Чичваркин, Каспаров, Шендерович, Киселев, Латынина, Гельман, Гудков и др. Но все они проживают за рубежом, и их призыв не был услышан.

В то время как численность «Бессмертных полков» выросла, количество одиночных пикетов катастрофически падает: пару человек в Москве, человек затесавшийся в праздничное шествие в Новосибирске, две сумасшедших старушки в Екатеринбурге и одна девушка в Уфе. Негусто на огромную страну.

Видимо такой результат был просчитан заранее, потому-то на Россию и двинулись кибервойска. Очевидно, что это не шаловливые хакеры, а серьезные специалисты, за которыми стоит мощь западных спецслужб.