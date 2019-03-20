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20.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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В День счастья Украина оказалась самой несчастной

Украина занимает одно из последних мест в рейтинге самых счастливых стран, который ежегодно составляет в ООН.

Об этом сообщает “Комсомольская правда”, указывая, что 20 марта отмечается Всемирный день счастья.

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Всего эксперты ООН берут шесть параметров, по которым исследуют ситуацию в странах.

1. ВВП на душу населения. Учитывают внутренние цены в долларах США.

2. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Берутся не только данные местных структур здравоохранения, но и данные Всемирной организации здравоохранения начиная с 2012 года.

3. Социальная поддержка. Учитывают итоги опросов Gallup World Poll о том, кто помогает человеку при возникновении проблем: друзья, родственники, иное…

4. Свобода жизненного выбора. Опросы предлагают определиться – удовлетворены или нет граждане свободой – несвободой выбора того, что и как они делают в жизни.

5. Щедрость. Учитывают траты на благотворительность, свободные пожертвования.

6. Восприятие коррупции. Принимают в расчет ответы на вопросы «Распространена коррупция в правительстве или нет?», «Распространена коррупция в бизнесе или нет?»

Также учитывались ответы на вопрос: испытывал ли человек счастье или беспокойство в день опроса?

Среди стран, которые ранее входили в состав СССР, первое место занял Узбекистан, следом за ним идут Литва и Латвия. Россия оказалась на четвертом месте.

Украине досталось 15-е место в постсоветском и 136-е место в общемировом рейтинге из 156 участников.

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