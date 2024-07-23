В день трагедии в «Крокусе» в Москве орудовали ещё одни террористы — депутат Госдумы

Елена Острякова.  
23.07.2024 23:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия


Госдума приняла сегодня в окончательном чтении законопроект, касающийся пропаганды наркотиков в литературе, кино и СМИ. Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за такие нарушения.

За введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков горячо выступил депутат Султан Хамзаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума приняла сегодня в окончательном чтении законопроект, касающийся пропаганды наркотиков в литературе, кино и...

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«В день, когда был осуществлен террористический акт в «Крокусе», на Старом Арбате наркомафия выгнала «Газель», полностью обклеенную рекламой наркошопов. Гомкоговоритель, файера. Они перегородили Старый Арбат угнанной машиной, на котором одна реклама известного наркошопа. Именно в тот день, когда был совершен теракт в «Крокусе». Наркомафия — это террористы», – сказал Хамзаев.

Он рассказал, как аналогичным образом была перегорожена федеральная трасса в Москве –
Кутузовский проспект. Кроме того, по словам депутата, наркодилеры вмонтировали qr-коды своей продукции в надпись на памятнике Иосифу Кобзону.

Согласно принятому закону, запрет распространяется на пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, а также культивирования наркосодержащих растений. Штраф за такие деяния будет составлять до полутора миллионов рублей. Кроме того, предусмотрена и уголовная ответственность.

Наказывать будут за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о запрещенных веществах. Однако закон распространяется только на книги, изданные после 1990 года, потому что до этого действовала цензура.

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