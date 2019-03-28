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28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Скандал, Украина
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В День выборов Киев будут патрулировать боевики С14

В Киеве для усиления патрулирования во время выборов полиция будет привлекать “Муниципальную стражу”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко во время брифинга по работе правоохранителей во время выборов.

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“Мы будем привлекать подразделение “Муниципальной охраны” – общественного формирования по охране общественного порядка для усиления патрулирования, например, на железнодорожном вокзале, в других местах”, – отметил Крищенко.

Однако, он подчеркнул, что обеспечением порядка на участках будет заниматься только полиция Киева.

“Мы не нуждаемся в дополнительной помощи, у нас есть достаточно сил, средств, законных рычагов для реагирования на все события (на участках – ред). Это не отменяет работу смотрящих, которые будут выявлять нарушения и обращаться к полицейским”, – добавил Крищенко.

Напомним, как сообщали украинские СМИ, в число “муниципальнвых стражников” вошло немало представителей подконтрольных власти неонацистских группировок. В частности, главой “Муниципальной варты” в Голосеевском районе Киева был назначен представитель ультраправой организации “С-14”. Это назначение привело к кровавому конфликту между “С-14” и “Вартой Голосеево”.

Всего в Киеве для охраны порядка во время выборов привлекут 6 тысяч полицейских.

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