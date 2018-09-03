03.09.2018, Краматорск, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Образование, Происшествия, Украина
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В День знаний в Краматорске заминировали школу



Сообщение о минировании одной из школ Краматорска поступило в горотдел полиции 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 6:20 минут в дежурную часть горотдела от неизвестного поступило сообщение о том, что помещение школы № 35 заминировано», – отмечают в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

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