03.09.2018, Краматорск, Анастасия Самойлова
Донбасс, Образование, Происшествия, Украина
Просмотров:
Просмотров:
В День знаний в Краматорске заминировали школу
Сообщение о минировании одной из школ Краматорска поступило в горотдел полиции 1 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube
«Около 6:20 минут в дежурную часть горотдела от неизвестного поступило сообщение о том, что помещение школы № 35 заминировано», – отмечают в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Метки: Краматорск, Ложное минирование
Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
13:49 3 сентябряПорошенко снял с себя ответственность за завершение войны
13:43 3 сентябряВ Раде истерика: Пророссийские силы контролируют все сферы жизни на Украине
13:39 3 сентябряВ Белоруссии объяснили, почему не признают Крым российским
13:34 3 сентябряСильна свидомая печаль: в Крыму не слышен «Голос Правды»
13:09 3 сентябряСлово «реформа» стало ругательным на Украине
13:04 3 сентябряСША отчаялись привести к власти «русского Порошенко»
12:57 3 сентябряВ День знаний в Краматорске заминировали школу
12:53 3 сентябряКаждые 30 секунд один украинец покидает страну
12:46 3 сентябряВ Москве прогнозируют убийства украинских чиновников высшего ранга
12:23 3 сентябряНа украинском ТВ призвали «стимулировать восстание на Кавказе»
12:15 3 сентябряСудьба Порошенко решится на этой неделе
11:56 3 сентябряНаркотики стали серьезной проблемой для ВСУ
11:11 3 сентябряНазваны украинские спецслужбы, ответственные за убийство Захарченко
10:43 3 сентябряТеррористы и мародеры добивают Украину
10:24 3 сентябряУкраина становится европейской, но безлюдной
10:16 3 сентября«Никакого объединения с моральными калеками» – спичрайтер Кучмы шокирован масштабом прощания с Захарченко
9:59 3 сентябряКорчинский призвал к убийству Медведчука
9:36 3 сентябряУкраинские выборы пройдут под прессингом националистов
8:52 3 сентябряРоссийские добровольцы ждут сигнала на выдвижение в Донбасс
8:36 3 сентябряПорошенко делает ставку на большую войну и хоронит мирный процесс
8:12 3 сентябряВ МИД Украины заявили о готовности строить новый мировой порядок
8:00 3 сентября«Киев переступил черту» – в Москве обещают месть за смерть Захарченко
22:03 2 сентябряВзгляд из Одессы: «У нас нет никакой экономики, мы просто разваливаемся»
19:35 2 сентября«Украинские села – дворцы по сравнению с русскими» – МИД Украины
18:56 2 сентябряСаакашвили колют на сотрудничество с ДНР
18:20 2 сентябряПо украинцам стреляют русские писатели – грузинский режиссер
18:02 2 сентябряУкраина растит малограмотное поколение – преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
17:37 2 сентябряСоветник Захарченко: Терактами на теракты не отвечаем. Но Киев вылечат
17:34 2 сентябряКиев допустил ошибку, сопоставимую с Дебальцевским котлом
17:32 2 сентября«Зная Захарченко, претензий к службе охраны у меня нет»
17:30 2 сентябряКак заложили взрывчатку, убившую Захарченко
17:11 2 сентябряНацисты напали на одесситов, чтивших память погибших в Доме профсоюзов
16:49 2 сентябряЭкзамен сдан. Украина – гнойник
16:32 2 сентябряНевыученные уроки: О чем напомнила смерть Захарченко
15:25 2 сентябряНаталья Поклонская прилетела на похороны лидера ДНР
15:20 2 сентябряТимофеев дал первые комментарии после убийства Захарченко
15:17 2 сентябряДонецк. Траур. Многотысячное шествие
14:45 2 сентябряПомощник президента России обратился к Захарченко как к живому
14:34 2 сентябряУберите детей от экранов: Пранкеры голосом Порошенко материли главу Минобороны
14:11 2 сентябряВ КПРФ призывали не доверять Путину
13:49 2 сентябряЗюганов призвал Россию решительно ответить на убийство Захарченко
13:47 2 сентябряГлава Южной Осетии: Мир наступит, когда в Киеве поймут, что народ Донбасса непобедим
13:42 2 сентябряВ Ростове хотят переименовать в честь Захарченко переулок, где находится консульство Украины
13:23 2 сентябряПушилин пообещал продолжать борьбу и посетовал на переговоры с «нелюдями» в Минске
13:02 2 сентябряДепутат Госдумы: Пора признать референдум в Донбассе
12:33 2 сентябряВ Донецке прощаются с Александром Захарченко
0:56 2 сентябряВ Донбассе созданы «сталинские загранотряды» – Геращенко
23:36 1 сентябряСША запретили ВСУ использовать американское оружие
20:32 1 сентябряЖена Порошенко похвасталась, что ее дочери будут учиться в Лондоне
20:18 1 сентября«В окопе лжи нет»: опубликовано последнее интервью Александра Захарченко
20:09 1 сентябряСтал известен один из последних указов погибшего главы ДНР Александра Захарченко
20:04 1 сентябряВ МГБ ДНР создали оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко
20:00 1 сентябряВ ДНР продолжается прощание с погибшим Александром Захарченко
19:56 1 сентябряВ Донецке рассказали о состоянии пострадавших в ходе теракта в ресторане “Сепар”
17:56 1 сентябряПольское СМИ опубликовало карту России с Крымом
13:39 3 сентябряВ Белоруссии объяснили, почему не признают Крым российским
13:34 3 сентябряСильна свидомая печаль: в Крыму не слышен «Голос Правды»
15:25 2 сентябряНаталья Поклонская прилетела на похороны лидера ДНР
17:56 1 сентябряПольское СМИ опубликовало карту России с Крымом
16:03 31 августаОвсянников не выполнил обещание: Балаклаве угрожает варварская застройка
16:01 31 августаДепутат Госдумы требует ввести ЧП в Севастополе – пока не поздно
15:15 31 августаГрязь от шалманов на Ай-Петри сменили сорняки, навоз и нелегальное бухло
13:41 31 августаГлава Крыма решил попытать счастья в украинском суде
13:37 31 августаЖурналистку избили на глазах губернатора Севастополя
11:16 31 августаУкраина пытается заманить крымских студентов «голой ж@пой»
22:12 30 августаУкраинский суд признал законность российских документов экипажа «Норда»
18:45 30 августаУкраинские пограничники на границе с полуостровом порвали крымчанину два паспорта
15:37 30 августаВ Крыму спортсмены из 11 стран “простились с оружием”
15:07 30 августаОвсянников оставляет Севастополь без парка и очистных
12:04 30 августаВ Киеве паника: Вопрос Крыма закрывается навсегда
10:06 30 августаУкраинские власти наконец осознали реальность Крымского моста
8:08 30 августаТеперь Запад не будет поднимать вопрос о Крыме
21:52 29 августаКрупные азиатские холдинги готовятся зайти в Крым
9:23 29 августаУкраина теряет возможность оспаривать статус Крыма в международных судах
19:31 28 августаЗакрытие ТЦ в Севастополе ударило по местным бизнесменам
18:07 28 августаИдея гражданского аэропорта под Севастополем оказалась не окончательно похороненной
14:48 28 августаУ Порошенко объявили о поиске инвесторов для превращения Крыма в остров
14:24 28 августа«Это все блеф Кремля. В Крыму все ужасно» – Яхно
12:47 28 августаИтальянские журналисты вскрыли подноготную «плана противодействия российской агрессии»
10:58 28 августаУкраинский олигарх отравил жизнь крымчанам
20:01 27 августаОлег Царев: У большинства объектов Евпатории украинские собственники с антирусской позицией
14:41 27 августаВ прифронтовом Мариуполе назревает бунт
13:21 27 августаКрымско-татарская писательница, поддержавшая Русскую весну, запустила видеопроект
13:16 27 августаРоссийский рокер попытался вправить мозги Макаревичу
12:02 27 августаЖириновский: Вся южная Украина по формату Крыма возвращается к России
11:33 27 августаСевастополь переполошило известие о пожаре на военном аэродроме
11:28 27 августаГолодовка Сенцова оказалась лживым спектаклем
9:53 27 августаPink Floyd признали Крым российским
9:38 27 августаУчителя Севастополя потеряли пятую часть своих зарплат
0:48 25 августаАнатолий Вассерман: Одесса – главный порт России. Украинство – это сепаратизм
21:01 24 августаНеадекватные украинцы снова кричат под границей с Крымом
20:57 24 августаШок! Россия предоставила доказательства того, что украинцы массово едут в Крым
20:09 24 августа«Свидомые» оправдываются: крымчане сами хотели независимости Украины
19:49 24 августаВ советские времена будущие СБУшники боролись с украинизацией в Крыму
18:53 24 августаУкраинцы заказывают спецтуры,чтобы поглазеть на Крымский мост
16:25 24 августаПрисланный из США гонец объяснил украинцам, что в НАТО их с распростертыми объятиями не ждут
15:35 24 августаУкраинский вице-адмирал признал, что флот в Крыму Украине нужен только для того, чтобы шантажировать Россию
14:21 24 августаНа параде Порошенко почетное место досталось перебежчикам из Крыма
11:38 24 августаВ Крыму арестовали изготовителя взрывчатки
23:43 23 августаПрорвавшиеся в Крым украинцы потом устроят бунт в Киеве
21:48 23 августаНа пятый год в России Севастополь продолжает бороться с тяжелым украинским наследием в медицине
20:09 23 августаДепутат от Блока Порошенко признал: Крым ушел к России добровольно и по любви
15:48 23 августаУкраина договариваться отказалась. Теперь всё в руках Шойгу
15:39 23 августаГубернатору Севастополя показалось, что он не на Земле
15:25 23 августаПризнание дипломата Порошенко: Крым всегда был тяжелой ношей для Украины
13:44 23 августаВ Симферополе проходят «украинские вечера» с песнями майданщиков и националистов
12:38 23 августаХерсонская область переходит на российский рубль
9:41 23 августаУкраинский чиновник угрожает потопить российский флот одним залпом
22:23 22 августа«Украина в беде, Россия захватила инициативу, генералы Порошенко врут»
22:08 22 августа«Московия всё время побеждает!»: Уныние на украинском ТВ
13:49 3 сентябряПорошенко снял с себя ответственность за завершение войны
12:57 3 сентябряВ День знаний в Краматорске заминировали школу
12:46 3 сентябряВ Москве прогнозируют убийства украинских чиновников высшего ранга
12:15 3 сентябряСудьба Порошенко решится на этой неделе
11:11 3 сентябряНазваны украинские спецслужбы, ответственные за убийство Захарченко
10:16 3 сентября«Никакого объединения с моральными калеками» – спичрайтер Кучмы шокирован масштабом прощания с Захарченко
8:52 3 сентябряРоссийские добровольцы ждут сигнала на выдвижение в Донбасс
8:36 3 сентябряПорошенко делает ставку на большую войну и хоронит мирный процесс
8:00 3 сентября«Киев переступил черту» – в Москве обещают месть за смерть Захарченко
18:56 2 сентябряСаакашвили колют на сотрудничество с ДНР
17:37 2 сентябряСоветник Захарченко: Терактами на теракты не отвечаем. Но Киев вылечат
17:34 2 сентябряКиев допустил ошибку, сопоставимую с Дебальцевским котлом
17:32 2 сентября«Зная Захарченко, претензий к службе охраны у меня нет»
17:30 2 сентябряКак заложили взрывчатку, убившую Захарченко
16:32 2 сентябряНевыученные уроки: О чем напомнила смерть Захарченко
15:25 2 сентябряНаталья Поклонская прилетела на похороны лидера ДНР
15:20 2 сентябряТимофеев дал первые комментарии после убийства Захарченко
15:17 2 сентябряДонецк. Траур. Многотысячное шествие
14:45 2 сентябряПомощник президента России обратился к Захарченко как к живому
14:34 2 сентябряУберите детей от экранов: Пранкеры голосом Порошенко материли главу Минобороны
13:49 2 сентябряЗюганов призвал Россию решительно ответить на убийство Захарченко
13:47 2 сентябряГлава Южной Осетии: Мир наступит, когда в Киеве поймут, что народ Донбасса непобедим
13:42 2 сентябряВ Ростове хотят переименовать в честь Захарченко переулок, где находится консульство Украины
13:23 2 сентябряПушилин пообещал продолжать борьбу и посетовал на переговоры с «нелюдями» в Минске
13:02 2 сентябряДепутат Госдумы: Пора признать референдум в Донбассе
12:33 2 сентябряВ Донецке прощаются с Александром Захарченко
0:56 2 сентябряВ Донбассе созданы «сталинские загранотряды» – Геращенко
20:18 1 сентября«В окопе лжи нет»: опубликовано последнее интервью Александра Захарченко
20:09 1 сентябряСтал известен один из последних указов погибшего главы ДНР Александра Захарченко
20:04 1 сентябряВ МГБ ДНР создали оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко
20:00 1 сентябряВ ДНР продолжается прощание с погибшим Александром Захарченко
19:56 1 сентябряВ Донецке рассказали о состоянии пострадавших в ходе теракта в ресторане “Сепар”
17:32 1 сентябряВ СБУ уверяют, что Захарченко убили не они
17:11 1 сентябряУкраинские военные заставили стариков и детей на Донбассе идти пешком в серую зону до КПП
17:01 1 сентябряМинистр обороны ДНР рассказал о новой провокации ВСУ на линии фронта
16:51 1 сентябряВ Киеве призвали готовиться к «ответке» за Захарченко
16:47 1 сентябряМосийчук призвал официальный Киев взять на себя ответственность за убийство Захарченко
16:20 1 сентябряВСУ начали активную передислокацию, армия ДНР приведена в боевую готовность
15:20 1 сентябряГлава ДНР будет похоронен рядом с Моторолой и Гиви
15:17 1 сентябряВышла кинохроника ожесточенных боев на Донбассе
12:35 1 сентябряДончане несут цветы к месту гибели главы ДНР Александра Захарченко
12:15 1 сентября«Нужно отсекать Украину от моря и признавать Новороссию»
11:44 1 сентябряВ Москве обещают Украине ужесточение по всем направлениям
10:54 1 сентябряНовый руководитель ДНР: Все обещания Захарченко будут выполнены
8:33 1 сентябряМрази: В Киеве зубоскалят по поводу теракта в Донецке
0:39 1 сентябряВ ДНР рассказали о состоянии «Ташкента» – зама Захарченко
0:36 1 сентябряНазваны дата и время прощания с Захарченко
0:31 1 сентябряВ ДНР ожидают новые провокации Украины
0:22 1 сентябряПомимо Захарченко из-за теракта пострадало более 10 человек
0:13 1 сентябряНовый руководитель ДНР: Причастные к убийству Захарченко подтвердили работу на Украину
0:07 1 сентябряКадыров пообещал помощь Донбассу
23:49 31 августаАндрей Бабицкий о последствиях гибели Захарченко для ДНР
23:13 31 августаГлава ЛНР: Это убийство Донбасс никогда не простит
22:29 31 августаОполченец: Захарченко никогда не оспаривал главную цель – воссоединение с Россией
22:08 31 августаРоссийский военный эксперт: Убийство Захарченко обойдётся Украине очень дорого
13:49 3 сентябряПорошенко снял с себя ответственность за завершение войны
13:43 3 сентябряВ Раде истерика: Пророссийские силы контролируют все сферы жизни на Украине
13:39 3 сентябряВ Белоруссии объяснили, почему не признают Крым российским
13:09 3 сентябряСлово «реформа» стало ругательным на Украине
13:04 3 сентябряСША отчаялись привести к власти «русского Порошенко»
12:57 3 сентябряВ День знаний в Краматорске заминировали школу
12:53 3 сентябряКаждые 30 секунд один украинец покидает страну
12:46 3 сентябряВ Москве прогнозируют убийства украинских чиновников высшего ранга
12:23 3 сентябряНа украинском ТВ призвали «стимулировать восстание на Кавказе»
12:15 3 сентябряСудьба Порошенко решится на этой неделе
11:56 3 сентябряНаркотики стали серьезной проблемой для ВСУ
11:11 3 сентябряНазваны украинские спецслужбы, ответственные за убийство Захарченко
10:43 3 сентябряТеррористы и мародеры добивают Украину
10:24 3 сентябряУкраина становится европейской, но безлюдной
10:16 3 сентября«Никакого объединения с моральными калеками» – спичрайтер Кучмы шокирован масштабом прощания с Захарченко
9:59 3 сентябряКорчинский призвал к убийству Медведчука
9:36 3 сентябряУкраинские выборы пройдут под прессингом националистов
8:52 3 сентябряРоссийские добровольцы ждут сигнала на выдвижение в Донбасс
8:36 3 сентябряПорошенко делает ставку на большую войну и хоронит мирный процесс
8:12 3 сентябряВ МИД Украины заявили о готовности строить новый мировой порядок
8:00 3 сентября«Киев переступил черту» – в Москве обещают месть за смерть Захарченко
22:03 2 сентябряВзгляд из Одессы: «У нас нет никакой экономики, мы просто разваливаемся»
19:35 2 сентября«Украинские села – дворцы по сравнению с русскими» – МИД Украины
18:56 2 сентябряСаакашвили колют на сотрудничество с ДНР
18:20 2 сентябряПо украинцам стреляют русские писатели – грузинский режиссер
18:02 2 сентябряУкраина растит малограмотное поколение – преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
17:37 2 сентябряСоветник Захарченко: Терактами на теракты не отвечаем. Но Киев вылечат
17:34 2 сентябряКиев допустил ошибку, сопоставимую с Дебальцевским котлом
17:11 2 сентябряНацисты напали на одесситов, чтивших память погибших в Доме профсоюзов
16:49 2 сентябряЭкзамен сдан. Украина – гнойник
14:34 2 сентябряУберите детей от экранов: Пранкеры голосом Порошенко материли главу Минобороны
13:47 2 сентябряГлава Южной Осетии: Мир наступит, когда в Киеве поймут, что народ Донбасса непобедим
13:42 2 сентябряВ Ростове хотят переименовать в честь Захарченко переулок, где находится консульство Украины
0:56 2 сентябряВ Донбассе созданы «сталинские загранотряды» – Геращенко
23:36 1 сентябряСША запретили ВСУ использовать американское оружие
20:32 1 сентябряЖена Порошенко похвасталась, что ее дочери будут учиться в Лондоне
20:18 1 сентября«В окопе лжи нет»: опубликовано последнее интервью Александра Захарченко
20:09 1 сентябряСтал известен один из последних указов погибшего главы ДНР Александра Захарченко
20:04 1 сентябряВ МГБ ДНР создали оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко
20:00 1 сентябряВ ДНР продолжается прощание с погибшим Александром Захарченко
19:56 1 сентябряВ Донецке рассказали о состоянии пострадавших в ходе теракта в ресторане “Сепар”
17:56 1 сентябряПольское СМИ опубликовало карту России с Крымом
17:46 1 сентябряПолитолог: нужно заставить американцев урезонить своих украинских подопечных
17:40 1 сентябряВолкер пообещал Украине помощь США в укреплении флота и ПВО
17:32 1 сентябряВ СБУ уверяют, что Захарченко убили не они
17:20 1 сентябряВ Москве заявили о необходимости перевода Азовского моря под российскую юрисдикцию
17:11 1 сентябряУкраинские военные заставили стариков и детей на Донбассе идти пешком в серую зону до КПП
17:01 1 сентябряМинистр обороны ДНР рассказал о новой провокации ВСУ на линии фронта
16:51 1 сентябряВ Киеве призвали готовиться к «ответке» за Захарченко
16:47 1 сентябряМосийчук призвал официальный Киев взять на себя ответственность за убийство Захарченко
16:42 1 сентябряМинфин «поздравил» украинцев с Днем независимости новыми долгами
16:25 1 сентябряИллюзия успехов украинской таможни вызвана обвалом гривны – экономист
16:20 1 сентябряВСУ начали активную передислокацию, армия ДНР приведена в боевую готовность
12:15 1 сентября«Нужно отсекать Украину от моря и признавать Новороссию»
11:44 1 сентябряВ Москве обещают Украине ужесточение по всем направлениям
13:39 3 сентябряВ Белоруссии объяснили, почему не признают Крым российским
13:04 3 сентябряСША отчаялись привести к власти «русского Порошенко»
12:46 3 сентябряВ Москве прогнозируют убийства украинских чиновников высшего ранга
12:23 3 сентябряНа украинском ТВ призвали «стимулировать восстание на Кавказе»
8:52 3 сентябряРоссийские добровольцы ждут сигнала на выдвижение в Донбасс
8:00 3 сентября«Киев переступил черту» – в Москве обещают месть за смерть Захарченко
19:35 2 сентября«Украинские села – дворцы по сравнению с русскими» – МИД Украины
18:20 2 сентябряПо украинцам стреляют русские писатели – грузинский режиссер
14:45 2 сентябряПомощник президента России обратился к Захарченко как к живому
14:11 2 сентябряВ КПРФ призывали не доверять Путину
13:49 2 сентябряЗюганов призвал Россию решительно ответить на убийство Захарченко
13:02 2 сентябряДепутат Госдумы: Пора признать референдум в Донбассе
17:56 1 сентябряПольское СМИ опубликовало карту России с Крымом
17:20 1 сентябряВ Москве заявили о необходимости перевода Азовского моря под российскую юрисдикцию
12:15 1 сентября«Нужно отсекать Украину от моря и признавать Новороссию»
11:44 1 сентябряВ Москве обещают Украине ужесточение по всем направлениям
10:54 1 сентябряНовый руководитель ДНР: Все обещания Захарченко будут выполнены
0:07 1 сентябряКадыров пообещал помощь Донбассу
22:08 31 августаРоссийский военный эксперт: Убийство Захарченко обойдётся Украине очень дорого
21:46 31 августаУчения России в Средиземном море – прямой ответ на американские угрозы
21:24 31 августаУбийство главы ДНР обнуляет смысл Минских договоренностей – Володин
20:43 31 августаЛучшим памятником Захарченко станет признание ДНР
19:28 31 августаМИД РФ прокомментировал убийство Захарченко: «В Киеве решили перейти к сценарию кровавой бойни»
18:49 31 августа«Убийство Захарченко может стать спусковым крючком для очень опасных событий»
18:37 31 августаГибель Захарченко: В Москве прогнозирует осложнение ситуации вокруг Донбасса
16:03 31 августаОвсянников не выполнил обещание: Балаклаве угрожает варварская застройка
16:01 31 августаДепутат Госдумы требует ввести ЧП в Севастополе – пока не поздно
15:46 31 августаУ NASA заканчивается контракт с Роскосмосом, американцы будут летать «на своих»
15:15 31 августаГрязь от шалманов на Ай-Петри сменили сорняки, навоз и нелегальное бухло
14:30 31 августаТягнибок заявил о правах Украины на Тихоокеанский и Балтийский флот
14:06 31 августаКакой ценой Патриарх Кирилл сорвал планы Порошенко
13:58 31 августаУкраинцы устроили провокацию к приезду Патриарха Кирилла в Стамбул
13:37 31 августаЖурналистку избили на глазах губернатора Севастополя
13:09 31 августаУкраина развязывает России руки в Донбассе – киевский эксперт
12:00 31 августаБлокада Донбасса помогла России нарастить экспорт угля
11:36 31 августаУкраина зовет американские корабли в Азовское море
11:16 31 августаУкраина пытается заманить крымских студентов «голой ж@пой»
10:33 31 августаГражданам РФ закрывают въезд в США
23:03 30 августа«Свидомые» устроили рейв-пати под посольством России
22:12 30 августаУкраинский суд признал законность российских документов экипажа «Норда»
21:53 30 августаВ Москве арестован беглый топ-менеджер Фирташа
20:03 30 августаКлимкин пообещал написать в твиттере пост с разоблачением “козней России”
15:24 30 августаВ Москве умер Иосиф Кобзон
14:15 30 августаУкраинский флот превратился в посмешище
13:19 30 августаЗахарова вновь озвучила «несбыточную мечту»
12:16 30 августа«Отстреливались?», – Захарова затролила Цимбалюка
12:04 30 августаВ Киеве паника: Вопрос Крыма закрывается навсегда
11:32 30 августаПорошенко подыграл Жириновскому и Затулину
11:18 30 августаМоскву прикрыли новыми ракетами
11:14 30 августаПомирит ли футбол Украину и Россию?
10:46 30 августаС-400 вызвал у США очередной приступ истерики
10:06 30 августаУкраинские власти наконец осознали реальность Крымского моста
9:29 30 августаМонтян призвала Россию дать отпор американцам
8:08 30 августаТеперь Запад не будет поднимать вопрос о Крыме
21:52 29 августаКрупные азиатские холдинги готовятся зайти в Крым
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.