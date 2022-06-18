В депрессивном районе Крыма обещают построить «новый Баден-Баден»

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Новый Баден-Баден на землях Джанкойского района обещает выстроить инвестор за 250 миллионов рублей. Соглашение с агрофирмой «Солекс» о строительства SPA-комплекса на территории Победненского сельского поселения подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Название для нового курорта инвестор выбрал неоригинальное – «Новый Баден». Строительство займет три года, и в результате на сельской окраине появится комплекс с саунами, банями, соляриями, бассейнами, фитнесс-зоной, теплицами, виноградниками, перерабатывающими цехами, эко-кафе, казачьим подворьем, музеем и зоопарком.

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«Предусмотрено полное соблюдение технологий, применяемых во всемирно известных банях Фридрихсбада (Баден-Баден)», – подчеркнули в Министерстве экономического развития Крыма, глава которого Дмитрий Ширяко подписал меморандум о взаимодействии с инвестором.

Агрофирма «Солекс» по профилю деятельности занимается выращиванием зерна и животноводством в Джанкойском районе. На ПМЭФ представители компании подписали еще одно соглашение – о строительстве фермы на тысячу коз молочной породы.

Учредителем «Солекс» выступает первый замдиректора ООО «Новатор» Руслан Залесский. «Новатор» тоже отметился на ПМЭФ подписанием соглашения под строительство логистического центра для своей же продукции в районе Феодосии.

Интерес к курортному бизнесу аграрной компании объяснить довольно просто. На окраине села Новая Жизнь действует геотермальный источник. Вода в нем 45с°с запахом сероводорода и высокой соленостью, которая не дает погрузиться. Местные жители самостоятельно сделали купель и огородили ее.

Но несколько лет назад все ограждения сняли, территория заросла и утопает в мусоре, а среди селян прошел слух, что источник оформило на себя ООО «Новатор». Видимо здесь аграрная компания и будет строить «Новый Баден», достойный подписания соглашения на международном экономическом форуме.

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