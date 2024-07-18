В десятилетнюю годовщину катастрофы MH-17 американцы выяснили, что Малайзия лидирует в симпатиях к России

Сергей Рыжлв.  
18.07.2024 09:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Малайзия, Россия


Малайзия возглавила список стран с наиболее благоприятным отношением к России, где 57% опрошенных малайзийцев выразили очень позитивное мнение о Российской Федерации.

Таковы данные исследования, проведенного американским аналитическим центром Pew Research в 2024 году.

Малайзия возглавила список стран с наиболее благоприятным отношением к России, где 57% опрошенных малайзийцев выразили очень позитивное...

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Это красноречиво показывает, что думают сами малайзийцы по поводу виновных в трагедии MH-17. Ровно 10 лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом  был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines.

На втором месте расположился Бангладеш с показателем в 53%, а третью позицию разделили Таиланд и Тунис, где 52% респондентов продемонстрировали дружественное отношение к России.

В топ-5 также вошли Перу (47%), Индия и Шри-Ланка (по 46%).

Список стран с наиболее негативным восприятием России возглавила Польша, где подавляющее большинство опрошенных (97%) выразили резко отрицательное отношение. За поляками следуют Швеция (94%), Австралия (91%) и Япония (90%).

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