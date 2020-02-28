«В десятый раз говорю!» – враг Кремля умоляет Киев не возвращать Донбасс

28.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Интеграция Донбасса в состав Украины сопоставима с вживлением раковой опухоли в «относительно здоровое» тело.

Об этом youtube-каналу «UKRLIFE» рассказал бежавший из Москвы в Киев российский либеральный журналист Евгений Киселев, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

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«Я в десятый раз привожу пример того, что сделали немцы в 1949 году в процессе создания ФРГ, – заявил Киселев. – У них было два пути, которые перекликаются с нынешней альтернативой украинских властей.

Бесконечно, вести бесперспективные переговоры со сталинским режимом об условиях, на которых советская зона оккупации вошла бы в демократическое германское государство. И тогда, Сталин и его подручные, либо уже наследники Сталина, сумели бы заставить власти ФРГ принять восточно-германские земли в состав с каким-нибудь особым статусом».

Если бы это случилось, то, по словам перебежчика, в восточных землях у власти находились бы марионетки Кремля. Имеющие при этом право накладывать вето на решения Бундестага, блокировать любые решения федерального канцлера.

Именно этого сейчас якобы хочет добиться Путин, «вталкивая на условиях особого статуса оккупированные восточные земли Украины обратно в относительно здоровое Украинское государство».

«Но немцы пошли другим путем, они сказали «идите на хер», – выразился Киселев. – Делайте, что хотите под властью Москвы, а мы будем строить демократическую Германию по нашим правилам. Граница открыта, кто хочет валить из ГДР в ФРГ – валите.

И к 60-м годам разрыв был ясен: на одной стороне загнивающая социалистическая экономика, на другой – немецкое чудо. Народ валом побежал из Восточной Германии в Западную. А в 1949 году они (ФРГ – ред.) написали в конституции гарантию добровольного вхождения в состав объединенной Германии восточных земель».

Бывший российский журналист считает, что интеграция Донбасса сейчас «это вопрос вживления раковой опухоли в тело Украины, которая выбрала путь европейской и североатлантической интеграции».

Ранее стало известно, что украинский олигарх Ринат Ахметов вслед за Савиком Шустером привлек в свой медиабизнес и Евгения Киселева.

Напомним, в ДНР размер пенсий уже превысил украинские показатели, а ВВП на душу населения на Украине, по данным МВФ, в четыре раза ниже российского.