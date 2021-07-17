«В детсадах ситуация вообще ужасная». Украинизаторы негодуют и требуют наказаний

Новости Украины

В украинских школах и детских садах продолжают общаться на русском языке, несмотря на принятый закон о тотальной украинизации образования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил помощник депутата ВР Владимира Вятровича, член Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при минкульте Украины Тарас Шамайда.

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«Стало больше украинского в сфере услуг? Безусловно. Это небо и земля. Особенно заметно в восточных и южных регионах Украины. Несколько недель назад был в Донецкой области. В магазинах, кафе Краматорска и Константиновки, где раньше редко было слышно украинский, сейчас многие продавцы им пользуются. И многие клиенты переходят», – говорит Шамайда.

Впрочем, он жалуется, что в образовательной сфере не удается вытеснить русский язык.

«Требование об украинском языке образовательного процесса часто нарушают. По школам нередко уроки проводят на украинском, а другие мероприятия на русском. Плохая ситуация с языком в спортивных школах. В детсадах – вообще ужасная. Воспитатели переходят на русский. Дети подражают им. Это происходит за закрытыми дверями. Дети еще не способны постоять за свои права, а родители об этом не знают. Или не хотят конфликтовать», – возмущается украинизатор.

Он требует наказывать руководителей школ и детсадов, где разговаривают на русском языке.

«Закон о среднем образовании возлагает на руководителя ответственность за обучение на украинском. Несоблюдение этого требования – основание для увольнения. Относительно украинского языка в образовании должны быть бескомпромиссны. В школах и садах любые русификаторские действия недопустимы. Воспитание в украиноязычной среде – важно для национальной безопасности и единства. В образовании должен безоговорочно доминировать украинский», – резюмирует Шамайда.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Шамайда заявил, что русский язык – «элемент гибридной войны».