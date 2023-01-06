В дискуссиях о Бандере нам нечем возразить оппонентам – украинский историк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прежде чем защищать свою историческую позицию, украинским учёным надо написать хотя бы один труд, где членораздельно расписано, кем является для Украины Степан Бандера, и почему он «герой».

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил доктор исторических наук Виталий Михайловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Так, как поступила наша Верховная рада, или те ответственные за информационную политику, не стоит замалчивать этот вопрос. Если сейчас у нас на Украине есть такое отношение к Степану Бандере, которое присутствует на сегодняшний день, почему мы должны его стыдиться?», – сказал Михайловский.

Здесь имеется в виду инцидент, когда Верховная рада 1 января опубликовала фото главкома ВСУ на фоне портрета Бандеры, а потом удалила пост после возмущения польских властей.

«С другой стороны, мы абсолютно не даём себе отчёт в плане политики изучения, вообще мы не изучаем Бандеру от академического до научно-популярного, того, что можно назвать в жанре нон-фикшн, чтобы более широкий круг читателей мог бы ознакомиться, кем был Степан Бандера. Эти вопросы мы задаём каждый раз, когда у нас настаёт канун 1 января. И вспомните, каждый раз, когда у нас 1 января проходило факельное шествие в Киеве, этот вопрос раздражал не только Польшу, но и Израиль. Соответственно, мы должны управлять своей информационной политикой», – отметил ученый.

«Речь не о позитивном или негативном, я сейчас абсолютно нейтрально говорю про Бандеру. Мы не знаем, кем является Степан Бандера. Потому что, если мы посмотрим подборку научной литературы, наиболее толстой книжкой, которая за последние годы вышла на Украине на украинском про Бандеру, будет работа Гжегожа Россолински-Либе, перевод с немецкого, которую украинские учёные ещё на момент написания этой книги, когда автор приезжал в Киев, делал доклады, пытался убедить в своём видении относительно этого исторического деятеля, раскритиковали. Но у нас нет своего ответа. Ни один учёный не написал современную книжку, кем является Степан Бандера. И если украинские историки хотят, по крайней мере, сравняться в дискуссиях с тем, кому не нравится Бандера, украинские историки должны работать», – призвал Михайловский.