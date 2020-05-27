27.05.2020, Днепр, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Происшествия, Транспорт, Украина
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В Днепропетровске безногий «азовец» избил водителя маршрутки


В Днепропетровске экс-боевик «Азова», который воевал на Донбассе и потерял там ногу, подрался с водителем маршрутки, отказавшимся везти его бесплатно.

Об этом в «Facebook» рассказал днепропетровский ВСУшник Денис Котенко и выложил видео разборок и драки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судя по ролику, маршрутчик отказал в льготном проезде экс-азовцу и высадил его из салона авто. Через время «ветеран» с компанией нашел водителя, начал выяснять с ним отношения, а после чего показательно на камеру его избил.

«Еще раз кого-то из наших высадишь, я тебя, бл#дь, гниду, вывезу!» – угрожал «азовец».

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