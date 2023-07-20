В Днепропетровске чиновница «Укрзализныци» оказывала помощь России

Женщина, занимающая должность на «Укрзализныци», передавала российским спецслужбам данные о перемещениях ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведчики Службы безопасности задержали в Днепре еще одного осведомителя оккупантов. Злоумышленницей оказалась чиновница местного подразделения Укрзализныци, которую российские военные привлекли к сотрудничеству в начале 2023 года.

По указанию российского куратора вражеская приспешница собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра», – говорится в сообщении.