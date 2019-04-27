В Днепропетровске главреду местной газеты сожгли машину
В Днепропетровске подожгли автомобиль главного редактора газеты “Зоря” Владимира Песоцкого, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает председатель правления Днепропетровской областной организации НСЖУ Алексей Ковальчук.
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“Сегодня, 27 апреля, в Днепре произошло новый вопиющий случай в отношении журналистов – неизвестные сожгли автомобиль главного редактора газеты “Зоря” Владимира Песоцкого. Авто выгорело полностью. Это наглое и дерзкое преступление не может не беспокоить журналистское сообщество Днепропетровской области”, – говорится в заявлении пресс-службы НСЖУ в Днепропетровской области.
Правление Днепропетровской областной организации НСЖУ призывает правоохранительные органы тщательно и как можно быстрее расследовать поджог.
“Подобные запугивания огнем представителей СМИ – не допустимы. Никто не имеет права оказывать давление на журналистов, посягать на жизнь, здоровье или личное имущество коллег. Подобные действия – это наступление на свободу слова в целом”, – добавил журналист.
Согласно рейтингу международной правозащитной организации “Репортеры без границ”, за годы правления Петра Порошенко на Украине значительно ухудшилась ситуация со свободой слова.
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